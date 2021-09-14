Учасники акції ходили вулицею та співали оптимістичні пісні. Вони тримали величезний плакат "Я за тверезість". Люди були одягнені у зелені жилетки.

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Акцію провели в Тербунах та Єльці Липецької області. Захід присвятили Всеросійському дню тверезості. Організатори розповіли, що хотіли привернути увагу місцевих жителів до проблем пияцтва та алкоголізму серед населення.

Люди проводили бесіди з перехожими та розповідали про день тверезості. Місцевим роздавали буклети про переваги здорового й тверезого способу життя.

У кадр увірвався "алкоголік з Єльця"

У мережі з9явилось відео, як місцевий житель ледь не зірвав захід. Він несподівано увірвався в ефір. П'яний чоловік представився "алкоголіком з Єльця".

Дивіться відео, як алкоголік зірвав флешмоб:

Отруєння алкоголем в Росії

У російській Карелії у серпні 2021 року люди отруїлись невідомим алкоголем. Бригада будівельників з Білорусі відпочивала в селі Авдіїве. Бригадир приніс алкоголь, який мав невідоме походження та вирішив пригостити земляків.

Все закінчилось трагічно. Внаслідок інциденту загинуло 5 осіб. Жертв могло бути і більше, але медикам вдалось врятувати кілька життів.