Аll inclusive для ФЛП в Sense: удаленное открытие счета и бесплатное обслуживание

Альфа-Банк Украина обновил Sense SuperApp, цифровой банк для частных лиц и предпринимателей. Впервые в Украине "Альфа" запустила для физлиц-предпринимателей полный all inclusive: открытие счета удаленно через видеочат, 3% на остаток и бесплатное обслуживание счета. Разбираемся в новых преимуществах Sense для ФЛП.

Удаленное открытие бизнес-счета через видеочат. Всего за 10 минут. В ноябре 2020-го "Альфа" запустила функцию открытия счета через видеочат для физлиц, теперь это доступно и ФЛП. Такого в Украине еще никто не делал. Предприниматели могут открыть бизнес-счет в гривне за 10 минут удаленно, без отделений, менеджеров и очередей. Как это сделать:

установить Sense SuperApp из App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery;

выбрать тариф и начать видеозвонок с сотрудником банка;

сфотографировать документы и подписать их электронной подписью;

активировать счет и передать свои реквизиты партнерам для оплаты.

: при открытии счета ФЛП банк должен сообщить об этом в налоговую службу Украины. А если у клиента паспорт старого образца и нет кредитной истории, придется пройти дополнительную проверку – все согласно законодательству страны.

Новые пакеты услуг all inclusive для ФЛП. Head – для всех предпринимателей, Lead – для IT-специалистов и фрилансеров. В пакет включены:

безлимитные платежи по Украине без комиссии;

бесплатное перечисление валюты со счета ФЛП на счет физлица;

продажа валюты без комиссии 24/7;

вывод дохода на карту физлица в "Альфе" без комиссии;

бесплатное пополнение счета наличкой через банкоматы, кассы, терминалы партнеров;

проценты на остаток;

билеты для доступа в AHUB, сеть коворкингов и пространств для бизнес-встреч и обучения от "Альфы";

участие в программе лояльности Cash’U CLUB и кешбэк до 10% (если открыть пакет услуг для физлиц).

Обслуживание пакета Lead для IT-сферы и фрилансеров бесплатное.

Пакет Head бесплатен в первые три месяца после открытия счета, а после нужно выполнить минимум одно из трех условий, чтобы не платить за пакет:

10 транзакций бизнес-картой;

расчеты бизнес-картой на сумму от 10 000 грн;

среднедневной остаток 50 000 грн.

Если выполнить одно из условий не выйдет, придется заплатить за пакет 99 грн за месяц. В Sense SuperApp можно следить за выполнением условий в разделе "Информация".

Доход на остаток на ФЛП-счете. В новых пакетах Head и Lead клиенты "Альфы" получат дополнительную фишку – 3% годовых на остаток. Услугой легко управлять прямо в Sense: в разделе "Управление" можно активировать или деактивировать начисление процентов. Уже со следующего дня после активации функции начисляются проценты. Главное, чтобы минимальный остаток по счету на конец дня был 20 000 грн.

QR-код с реквизитами бизнес-счета. Передать партнерам реквизиты для оплаты можно как в стандартном виде, так и с помощью QR-кода, который удобно считать камерой смартфона. Чтобы получить такой QR-код, нужно нажать на символ QR возле номера IBAN или перейти в раздел информации по счету и сделать все там.