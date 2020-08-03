В Турции изменили правила работы отелей по системе "все включено". Отныне гости не смогут самостоятельно накладывать еду со шведского стола на тарелки. Для клиентов это будут делать официанты.

Такие изменения вводят, чтобы избежать скопления людей, а следовательно – потенциального заражения COVID-19. Об этом сообщил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в интервью "РИА Новости".

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Он отметил, что система "все включено" и стандарты питания в отелях остаются такими, как и были. Однако вносятся некоторые изменения именно относительно шведского стола.

Следовательно, по новым правилам, персонал отеля будет накладывать еду и приносить ее гостям из буфета. Кроме этого, по словам Сурури Чорабатыра, посуду и столовые приборы в отелях будут дезинфицировать в соответствии с особыми правилами, которые разработало Министерство здравоохранения Турции.

"Правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции", – добавил он.

Что известно об отдыхе в Турции в условиях пандемии

Туристический поток из Украины в Турцию начался с 1 июля. Украинцы могут въезжать в страну и возвращаться обратно без ограничений. Впрочем для того, чтобы попасть на территорию Турции, нужно иметь страховку, которая покрывает CОVID-19.

По новым правилам, рестораны в отелях будут работать из-за стекла. Все работники обязаны носить маски, а также регулярно проходить медицинские осмотры и делать тестирование на коронавирус. Также везде проводится температурный скрининг.

В помещениях туристы тоже должны находиться в масках и соблюдать дистанцию. Расстояние между столами увеличивается, и за столом могут сидеть не более 4 человек.

В гостиницах увеличилось количество медицинского персонала. В медицинских кабинетах есть наборы необходимых лекарственных средств и быстрые тесты для диагностики коронавирусной инфекции.



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