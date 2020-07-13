Сколько будет стоить отпуск и чего ожидать от отдыха на курортах Турции во время коронавируса – рассказала директор туристического агентства.

О деталях, которые стоит учесть, планируя пляжный отдых заграницей в 2020 году, 24 каналу рассказала основательница и директор туристического агентства Tasty travel Дарья Сапожникова.

Важно Отпуск-2020: Как организовать отпуск в Египте и сколько это будет стоить

В этом материале мы разберем, на что нужно обращать внимание, выбирая отпуск в Турции

Как правильно выбрать тур?

Определить, какой бюджет вы готовы на него потратить и подыскать что-то максимально соответствующее пожеланиям в рамках этого бюджета.

Сколько стоит отдых в Турции/ Инфографика 24 канала

"В этом году в Турции цены пока стараются держать "не кусачими" – гостиницы в среднем сегменте даже немножко опустили цены по сравнению с предыдущим годом. Ну, а отдых в VIP-сегменте всегда был не слишком бюджетным", – сказала Сапожникова.

Куда ехать?

Кемер и Алания – это курорты, которые всегда доступны. Там есть довольно высокая вероятность встретить русскоязычный персонал.

"Алания – супертуристическое место, где можно не только сидеть в отеле, но и с удовольствием погулять по городу. Там есть, что посмотреть: крепость, старый город, большая набережная, парк с котами, рестораны на любой вкус. Возможно, сейчас именно то время, когда можно всем этим приехать и насладиться без толпы туристов", – сказала Сапожникова.

Отдых в Алании / Фото: agoda.com

Кемер – туристический городок в горах. Скалы, сосны, галечные пляжи. "Кемер меньше Алании. Его бонус в том, что, арендовав скутер, машину, или просто договорившись с местными жителями, можно запросто поездить по горам, посмотреть каньоны, изучить всякие уютные бухты в окрестностях города. У меня туристы часто туда ездят чтобы совместить морской отдых с горными активностями", - рассказала турагент.

Дидим – относительно новый курорт. Из постсоветских стран туристы туда почти не доезжают, поэтому русскоговорящего персонала там практически нет.

"Отели достаточно новые, с более-менее хорошим сервисом. Сам город небольшой, но с хорошо развитой инфраструктурой и городским транспортом, на котором можно добраться из любого отеля до любой из местных достопримечательностей. Ну, как и все курорты Эгейского побережья, отличается приятным климатом с постоянным бризом, поэтому жару там переносить легче", – отметила она.

Отдых в Дидиме/ Фото: agoda.com

В Бодруме русскоязычного персонала гораздо больше. Этот курорт может предложить разнообразные варианты отдыха и для тех, кто любит тусовки, и тем, кто едет на отдых с детьми. Пляжи в Бодруме галечные или искусственно насыпные песчаные.

"Это – очень красивый город. Его фишечка – окрашенные исключительно в белый цвет дома, поэтому отдых там получится максимально инстаграмным. Отели там не всегда попадаются новые, но найти отличный вариант в любой категории можно без проблем", – пояснила Сапожникова.

Также интересно: Очередь до моря: украинцы ринулись на отдых и стоят в километровых пробках – видео

Фетхие – регион, в котором отдых выйдет немного дороже, чем в других регионах, но он того стоит. "Это абсолютно европейский курорт, заточенный на то, что в бархатный сезон там отдыхают британцы. В шутку его даже называют любимым курортом английских пенсионеров. Место не слишком тусовочное. Русскоязычного персонала там практически нет. Много отелей не пляжных, а в горах с очень красивыми видовыми террасами. Здесь можно отлично организовать горные прогулки, или прогуляться к лагуне с черепахами. Есть отель с термальными источниками, если кто-то ценит такой вид отдыха", – говорит Сапожникова.

Отдых в Фетхие/ Фото: agoda.com

Мармарис – место, наоборот, максимально тусовочное. "Улица баров, красивая набережная, аквапарк ночные клубы. Единственное – особенности и график работы этого всего лучше отдельно проговаривать с туроператором и внимательно следить за изменением эпидемиологической ситуации. Кроме того, в городе хорошо развита индустрия детских развлечений. Кроме того, там тихое море, без высоких волн, что тоже важно для тех, кто приезжает с детками", – отметила она.

Что там с коронавирусом?

Из всех стран, куда украинцам сейчас можно поехать отдохнуть, Турция максимально лояльна. "Нам ничего особенного не нужно, чтобы нас впустили на территорию страны, и нам ничего не нужно, чтобы вернуться домой. В этом плане – вариант беспроигрышный. Но, опять таки, это – по состоянию на сейчас. Ситуация меняется постоянно, поэтому за ней надо следить", – говорит Сапожникова.

Для того, чтобы вас пустили на территорию Турции, вам нужно иметь страховку, которая покрывает CОVID-19. Она, по словам Сапожниковой, в любом случае входит в пакет. Также в аэропорту придется пройти дополнительный медицинский осмотр и измерение температуры.

"Задача туристов – взять с собой упаковку масок и одноразовых перчаток, на всякий случай. Обо всем остальном позаботятся туроператоры и перевозчики", – подчеркнула турагент.

"Из нюансов работы отелей – рестораны будут работать из-за стекла и персонал будет сам раскладывать еду на тарелки. Все работники отеля обязаны носить маски, а также регулярно проходить медицинские осмотры и делать тестирование на коронавирус. Везде проводится температурный скрининг", – рассказала она.

Расстояние между столами увеличивается и за столом может сидеть не более четырех человек. На пляжах также планируют расставлять лежаки подальше друг от друга, но исходя из ситуации сейчас – пляжи полупустые и это не будет большой проблемой.

В гостиницах увеличится количество медицинского персонала. Медицинский кабинет будет иметь набор необходимых лекарственных средств и быстрые тесты для диагностики коронавирусной инфекции.

"Что происходит с анимацией – пока не очень понятно, это каждый отель регулирует, исходя из своих возможностей. Она там не то, что бы не рекомендуется, но достаточно ограничена", – добавила Сапожникова.

Общие советы

Также стоит обратить внимание на такие советы:

Оставайтесь на связи с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку. Перед вылетом уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверьте статус вашего бронирования.

Внимательно изучите советы Минздрава относительно правил реализации зарубежных поездок. Сохраните контакты ближайшего дипломатического учреждения Украины и круглосуточной "горячей линии" МИД Украины: +38-044-238-16-57.

Избегайте экскурсий, которые предлагают посетить соседние страны. Эпидемиологическая ситуация постоянно меняется. Даже если в какую-то из стран, в которую могут предложить путешествие отельные гиды, можно без проблем въехать, вполне возможно, что выехать из нее будет не так просто.

Следите за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке следуйте всем имеющимся требованиям. В отдельных регионах, например, власть может внедрять комендантский час, который лучше не нарушать.

Для того, чтобы отслеживать текущие правила пересечения границ с разными странами воспользуйтесь специальным сайтом, который разработал МИД.

Также обратите внимание Лучшие пляжи Одессы и области для отдыха: цены, условия и фото