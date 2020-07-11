Лето в разгаре, а в Украине продолжается адаптивный карантин из-за COVID-19. Поскольку на большинство заграничных курортов украинцам дорога пока закрыта, они штурмуют отечественные. Так, уже традиционно для выходных, на трассах, ведущих к заветному морю, растянулись километровые пробки.

Речь идет, в частности, о трассе Харьков-Симферополь. Дорога не выдерживает такого наплыва автомобилей, следовательно, на ней с самого утра 11 июля образовались тянучки. Пробки начинаются в Запорожской области. Об этом со ссылкой на местные СМИ, пишет 24 канал.

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В частности, замер автоучасток в направлении курортной Кирилловки. Приблизительная протяженность затора составляет 5 километров, пишет "Информатор". Впрочем, причина не только в массовом потоке автомобилей.

Пробки по дороге на море: видео

Почему возникли пробки

Большая тянучка возникла сразу за Запорожьем, вблизи поселка Балабино. Тянется она фактически до села Григорьевка.

Дело в том, что на одном из участков дороги ведутся ремонтные работы, поэтому водителям остается меньше места для проезда.

Пробки стали возникать в Запорожской области еще 10 июля. Тогда на этой же трассе возле поселка Васильевка произошла досадная авария. На проезжей части сбили мужчину, работавшего на ремонте дороги. Его пытались реанимировать, но рабочий умер на месте событий.

Пробки в Запорожской области на трассе, ведущей к морю / Скриншот

Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах и заранее просчитывать маршрут поездок к морю. Кроме основной симферопольской трассы, есть несколько объездных путей, которыми советуют пользоваться, чтобы разгрузить трассу. В частности, можно поехать в объезд через Ореховское шоссе.