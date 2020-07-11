Літо у розпалі, а в Україні триває адаптивний карантин через COVID-19. Оскільки на більшість закордонних курортів українцям дорога поки закрита, вони штурмують вітчизняні. Так, вже традиційно для вихідних, на трасах, що ведуть до заповітного моря, розтягнулися кілометрові затори.

Йдеться, зокрема, про трасу Харків – Сімферополь. Дорога не витримує такого напливу автомобілів, відтак, на ній від самого ранку 11 липня утворилися тягучки. Затори розпочинаються у Запорізькій області. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ, пише 24 канал.

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Зокрема, завмерла автоділянка у напрямку курортної Кирилівки. Приблизна протяжність затору становить 5 кілометрів, пише "Інформатор". Втім, причина полягає не лише у масовому потоці автівок.

Затори по дорозі на море: відео

Чому виникли затори

Велика тягучка виникла відразу за Запоріжжям, поблизу селища Балабіно. Тягнеться вона фактично до села Григорівка.

Річ у тім, що на одній із ділянок дороги ведуться ремонтні роботи, тож водіям залишається менше місця для проїзду.

Затори почали виникати у Запорізькій області ще 10 липня. Тоді на цій же трасі біля селища Василівка сталася прикра аварія.На проїжджій частині збили чоловіка, що працював на ремонті дороги. Його намагалися реанімувати, втім – марно. Робочий помер на місці подій.



Затори у Запорізькій області на трасі, що веде до моря / Скриншот

Водіїв просять бути максимально обачними на дорогах і заздалегіть прораховувати маршрут поїздок до моря. Окрім основної сімферопольської траси, є кілька об’їзних шляхів, якими і радять користуватися, аби розвантажити трасу. Зокрема, можна поїхати в об’їзд через Оріхівське шосе.