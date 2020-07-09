Сколько будет стоить отпуск в Египте, на что нужно обратить внимание при выборе тура и чего ожидать от отдыха во время коронавируса – рассказала директор туристического агентства.

Организация отдыха в 2020 году должна учитывать немало нюансов, в том числе – связанных с эпидемиологической ситуацией в мире. Основательница и директор туристического агентства Tasty travel Дарья Сапожникова помогла сайту 24 канала разобраться, что нужно учитывать, выбирая отпуск в тех странах, куда разрешили въезжать гражданам.

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Начнем мы с одного из самых любимых туристических направлений украинцев – с Египта. Что нужно учитывать и как правильно выбрать тур – читайте в нашем материале.

Как правильно выбрать тур?

Здесь действует золотое правило: начинайте с бюджета.

При выборе туров реально оцените свой бюджет. Исходя из него, смотрите, что нравится из тех вариантов, которые укладываются в ваш бюджет. Это – лучшая формула не только для Египта, но и для любого отдыха в принципе", – сказала Сапожникова.

При этом учитывайте, что Египет имеет свою специфику и, например, пятизвездочные отели у них получают звезды по собственной системе. Конечно, чем отель лучше, тем дороже он стоит. Но в любом ценовом диапазоне можно найти весьма приятные варианты.



Сколько стоит отдых в Египте / Инфографика 24 канала

Куда ехать?

Все египетские курорты делятся на две части: Хургада и регионы, и Шарм-эль-Шейх и регионы.

Хургада – это песчаные пляжи, без кораллов и с более ветреной погодой. До пандемии для въезда в Хургаду, нужно было заплатить деньги за визу, но сейчас эта норма приостановлена.



Отдых в Хургаде / Фото: travelgroup.ua

"В Хургаде хорошо отдыхать с детьми. Там много крупных гостиничных комплексов, с аквапарками и развитой инфраструктурой для детей. Все это получается там дешевле, чем в Шарме. Но взрослым в Хургаде может быть не так радостно", – рассказала Сапожникова.

Шарм-эль-Шейх – более тусовочное место. Пляжи также песчаные, но уже с кораллами и в безветренных бухтах.



Отдых в Хургаде / Фото: travelgroup.ua

"Там много отелей, где есть свои коралловые рифы. Из Хургады за кораллами нужно ехать куда-то на корабле, доплачивать деньги за экскурсию, в Шарме – все это есть сразу на территории отеля и бесплатно", – пояснила она.

Что там с коронавирусом?

Курорты Хургада и Шарм считаются свободными от коронавируса.

Гостиницам разрешили наполнение туристами до 75% – это много. Следовательно, пока там все достаточно фривольно. Жестких мер, о которых говорили ранее, не будет. Из того, что будет заметно туристу – еду в общем ресторане будут подавать сотрудники отеля и все будет закрыто перегородками. Так же увеличат расстояние между столами,

– объяснила турагент.

В аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, который подтверждает, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

Лицам, которые прибывают из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета.

В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту после прилета и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата (примерно через 4 часа).

Также нужно иметь страховку, которая покрывает CОVID-19. Сейчас, по словам Сапожниковой, почти все туристические страховые полисы это учитывают, но лучше лишний раз уточнить этот вопрос у турагента, который будет помогать вам с оформлением тура.

Кроме того, по словам Сапожниковой, в каждом работающем отеле маж быть оборудована клиника с врачом. Везде должны быть дезинфекторы. Конечно же, будут регулярно проверять температуру не только сотрудникам отеля, но и туристам. Предусмотрено также, что все сотрудники отеля должны регулярно проходить тест на коронавирус.



Отдых в Египте / Фото: redseahotels.com

Также, по ее словам, сейчас в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий. Следовательно, не совсем понятно как и по каким правилам будут работать аниматоры и будут ли они работать вообще.

Заметьте: в течение отдыха туристам не рекомендуют употреблять пищу или напитки за пределами отелей или ресторанов, которые имеют сертификат безопасности. В случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом нужно уведомить администрацию отеля. Если человек заболеет в Египте, его будут лечить за счет специально созданного фонда по борьбе с коронавирусом.

Что смотреть?

В Хургаду, по словам Сапожниковой, едут те, кто хочет увидеть пирамиды. Но тут нужно учитывать, что ехать к ним – достаточно долго.

Кроме того, в самом городе есть немало интересностей, до которых можно добраться из любой точки города. "Но напоминаю, что ситуация в Египте довольно шаткая, не только из-за коронавируса. В городах много военных и лишний раз выходить за территорию отеля все же не стоит", – сказала Сапожникова.

В Шарме, по словам турагента, есть город Таба, который находится на границе с Иорданией. "Это –очень хорошее место для тихого отдыха с минимумом российских туристов. Оттуда можно быстро доехать до Израиля, поэтому там отдыхает много израильтян. Это – хороший вариант, кто хочет посмотреть море, рыбок, посетить Израиль, Мертвое море и посмотреть Петру. Но заметьте, что не во все страны граждане Украины имеют возможность попасть", – сказала Сапожникова.

В этом регионе также есть заповедник Рас-Мохаммед. "Его называют одним из любимых мест Кусто с прекрасными рыбами. Туда можно поехать на экскурсию, но лучше нанять таксиста, который вас отвезет, подождет и привезет в отель. При таком варианте там можно погулять целый день. Кроме того, если ехать самому – больше шансов найти места без толп туристов. По деньгам выйдет примерно так же, как и с экскурсией. Главное – отдать деньги в конце прогулки", – пояснила она.



Заповедник Рас-Мохаммед / Фото: nakanikuly.ua

Вообще, по ее словам, сейчас лучше договариваться с таксистами, которые смогут показать интересные для выс достопримечательности, чем пользоваться услугами отельных гидов. "Так можно избежать толпы и таксиста точно можно попросить можно одеть маску и продезинфицировать руки", - сказала Сапожникова.

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