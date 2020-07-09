Отпуск-2020: Как организовать отпуск в Египте и сколько это будет стоить
Сколько будет стоить отпуск в Египте, на что нужно обратить внимание при выборе тура и чего ожидать от отдыха во время коронавируса – рассказала директор туристического агентства.
Организация отдыха в 2020 году должна учитывать немало нюансов, в том числе – связанных с эпидемиологической ситуацией в мире. Основательница и директор туристического агентства Tasty travel Дарья Сапожникова помогла сайту 24 канала разобраться, что нужно учитывать, выбирая отпуск в тех странах, куда разрешили въезжать гражданам.
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Начнем мы с одного из самых любимых туристических направлений украинцев – с Египта. Что нужно учитывать и как правильно выбрать тур – читайте в нашем материале.
Как правильно выбрать тур?
Здесь действует золотое правило: начинайте с бюджета.
При выборе туров реально оцените свой бюджет. Исходя из него, смотрите, что нравится из тех вариантов, которые укладываются в ваш бюджет. Это – лучшая формула не только для Египта, но и для любого отдыха в принципе", – сказала Сапожникова.
При этом учитывайте, что Египет имеет свою специфику и, например, пятизвездочные отели у них получают звезды по собственной системе. Конечно, чем отель лучше, тем дороже он стоит. Но в любом ценовом диапазоне можно найти весьма приятные варианты.
Сколько стоит отдых в Египте / Инфографика 24 канала
Куда ехать?
Все египетские курорты делятся на две части: Хургада и регионы, и Шарм-эль-Шейх и регионы.
Хургада – это песчаные пляжи, без кораллов и с более ветреной погодой. До пандемии для въезда в Хургаду, нужно было заплатить деньги за визу, но сейчас эта норма приостановлена.
Отдых в Хургаде / Фото: travelgroup.ua
"В Хургаде хорошо отдыхать с детьми. Там много крупных гостиничных комплексов, с аквапарками и развитой инфраструктурой для детей. Все это получается там дешевле, чем в Шарме. Но взрослым в Хургаде может быть не так радостно", – рассказала Сапожникова.
Шарм-эль-Шейх – более тусовочное место. Пляжи также песчаные, но уже с кораллами и в безветренных бухтах.
Отдых в Хургаде / Фото: travelgroup.ua
"Там много отелей, где есть свои коралловые рифы. Из Хургады за кораллами нужно ехать куда-то на корабле, доплачивать деньги за экскурсию, в Шарме – все это есть сразу на территории отеля и бесплатно", – пояснила она.
Что там с коронавирусом?
Курорты Хургада и Шарм считаются свободными от коронавируса.
Гостиницам разрешили наполнение туристами до 75% – это много. Следовательно, пока там все достаточно фривольно. Жестких мер, о которых говорили ранее, не будет. Из того, что будет заметно туристу – еду в общем ресторане будут подавать сотрудники отеля и все будет закрыто перегородками. Так же увеличат расстояние между столами,
– объяснила турагент.
В аэропорту вылета туристу необходимо заполнить документ, который подтверждает, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и что за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.
Лицам, которые прибывают из стран, в которых вспышка вируса достигла уровня эпидемии, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета.
В случае отсутствия справки тестирование будет проведено в аэропорту после прилета и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата (примерно через 4 часа).
Также нужно иметь страховку, которая покрывает CОVID-19. Сейчас, по словам Сапожниковой, почти все туристические страховые полисы это учитывают, но лучше лишний раз уточнить этот вопрос у турагента, который будет помогать вам с оформлением тура.
Кроме того, по словам Сапожниковой, в каждом работающем отеле маж быть оборудована клиника с врачом. Везде должны быть дезинфекторы. Конечно же, будут регулярно проверять температуру не только сотрудникам отеля, но и туристам. Предусмотрено также, что все сотрудники отеля должны регулярно проходить тест на коронавирус.
Отдых в Египте / Фото: redseahotels.com
Также, по ее словам, сейчас в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий. Следовательно, не совсем понятно как и по каким правилам будут работать аниматоры и будут ли они работать вообще.
Что смотреть?
В Хургаду, по словам Сапожниковой, едут те, кто хочет увидеть пирамиды. Но тут нужно учитывать, что ехать к ним – достаточно долго.
Кроме того, в самом городе есть немало интересностей, до которых можно добраться из любой точки города. "Но напоминаю, что ситуация в Египте довольно шаткая, не только из-за коронавируса. В городах много военных и лишний раз выходить за территорию отеля все же не стоит", – сказала Сапожникова.
В Шарме, по словам турагента, есть город Таба, который находится на границе с Иорданией. "Это –очень хорошее место для тихого отдыха с минимумом российских туристов. Оттуда можно быстро доехать до Израиля, поэтому там отдыхает много израильтян. Это – хороший вариант, кто хочет посмотреть море, рыбок, посетить Израиль, Мертвое море и посмотреть Петру. Но заметьте, что не во все страны граждане Украины имеют возможность попасть", – сказала Сапожникова.
В этом регионе также есть заповедник Рас-Мохаммед. "Его называют одним из любимых мест Кусто с прекрасными рыбами. Туда можно поехать на экскурсию, но лучше нанять таксиста, который вас отвезет, подождет и привезет в отель. При таком варианте там можно погулять целый день. Кроме того, если ехать самому – больше шансов найти места без толп туристов. По деньгам выйдет примерно так же, как и с экскурсией. Главное – отдать деньги в конце прогулки", – пояснила она.
Заповедник Рас-Мохаммед / Фото: nakanikuly.ua
Вообще, по ее словам, сейчас лучше договариваться с таксистами, которые смогут показать интересные для выс достопримечательности, чем пользоваться услугами отельных гидов. "Так можно избежать толпы и таксиста точно можно попросить можно одеть маску и продезинфицировать руки", - сказала Сапожникова.
Общие советы
Также стоит обратить внимание на такие советы:
- Оставайтесь на связи с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку. Перед вылетом уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверьте статус вашего бронирования.
- Внимательно изучите советы МИНЗДРАВА относительно правил реализации зарубежных поездок. Сохраните контакты ближайшей дипломатической учреждения Украины и круглосуточной "горячей линии" МИД Украины: +38-044-238-16-57.
- Возьмите с собой не только необходимый лично вам набор медицинских препаратов, а и дополнительную пачку масок и одноразовых перчаток.
- Избегайте экскурсий, которые предлагают посетить соседние страны. Епудеміологічна ситуация постоянно меняются. Даже если в какую-то из стран, в которую могут предложить путешествие отельные гиды, можно без проблем въехать, вполне возможно, что выехать из нее будет не так просто.
- Следите за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке следуйте всем имеющимся требованиям. В отдельных регионах, например, власть может внедрять комендантский час, который лучше не нарушать.
- Позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации. Риск того, что, например, обратные рейсы в Украину могут быть отменены и придется либо искать другие билеты, или дольше запланированного оставаться заграницей. Возьмите с собой различные платежные средства - платежные карты, наличные и тому подобное.