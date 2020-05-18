Пляжный сезон 2020 и коронавирус: оставаться ли в Украине

Минздрав разрешил пляжам работать в этом сезоне. Какие будут правила отдыха на фоне эпидемии COVID-19. Вырастут ли цены на туристические услуги?

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил радостную новость – несмотря на пандемию коронавируса, в этом году позволят работать пляжам. Об этом шла речь на сайте 24 канала.

Читать об этом здесь Морская соль и ультрафиолет убивают COVID-19: Ляшко анонсировал открытие пляжного сезона

Ляшко подтвердил, что морская соль и ультрафиолет убивают COVID-19, так что можно смело планировать поездку к морю. Речные пляжи также не будут закрывать, хотя там риск подцепить болезнь сохраняется.

Получается, лето 2020 года таки обещает быть интересным. Но туристам придется придерживаться новых правил.

Каким будет пляжный сезон 2020

В этом году, скорее всего, украинцам придется отказаться от Египта, Турции и других морских держав и отдыхать в Украине.

Когда откроют границы – неизвестно. Возможно на конец пляжного сезона. Авиасообщение также будет работать не в полном объеме. Все будет зависеть от ситуации, но пока прогнозы именно такие.

Есть много стран, которые не имеют собственного берега, но Украина может гордиться огромной линией и выходом к Черному и Азовскому морям. Единственная проблема – отсутствие надлежащего и комфортного сервиса и инфраструктуры.

Предложения украинских туроператоров вряд ли смогут удовлетворить все потребности наших граждан, да и многие привыкли отдыхать за границей. Но несмотря на это, украинский туризм, из-за коронавируса, получил возможность заложить фундамент для дальнейшего развития.

О том, что турагентства, работающие в Украине, уже готовятся к увеличению спроса на внутренние поездки подтвердила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Было бы хорошо, если бы такой вынужденный спрос на внутренний туристический продукт превратился в постоянный. Что бы это стало базой для дальнейшего развития украинского туризма,

– сказала Марьяна Олеськив.



Марьяна Олеськив / Фото с ее страницы в Facebook

Однако эксперты отмечают, что большого бума в туризме в этом году не ожидается. От пандемии эта отрасль еще не скоро оправится.

Туризм после карантина

Рынок предоставления туристических услуг во всем мире будет перестраиваться. Новые правила введут как для поставщиков этих услуг, так и для туристов.

В гостиницах должны будут вводить меры дополнительной гигиены и стерилизации. В ЕС говорят о введении паспортов здоровья. Это такой документ, который будет удостоверять, что человек не болен COVID-19. В Украине их также могут использовать.

Еще туристическая индустрия рассматривает такие меры безопасности – шезлонги, отделены друг от друга стеклом, забор крови для анализа и дезинфекция перед полетом.

Неизвестно как будет с обязательным 14-дневным карантином, но это определенно не подходит бля большинства туристов – две недели на море, а потом столько же на карантине.

Впрочем украинские пляжи будут работать. Никто не будет запрещать купаться и загорать, но дистанцию ​​сохранять необходимо. Представляете одесский пляж где все придерживаются этого правила?

Но в Минздраве уже предоставили рекомендации по пляжному сезону

Людям старше 60 лет не рекомендуют посещать пляжи.

Это же касается и людей с хроническими заболеваниями.

Дистанция – не менее двух метров (не касается членов семьи).

Обязательно соблюдать правила личной гигиены – не кашлять и не чихать в разные стороны.

Персонал, который будет обслуживать пляжи, должен носить маски.

Что касается самих отдыхающих, то маски ни на пляже, ни под водой надевать не надо.



Женщина на пляже / фото: BBC (Getty Images)

Можно ли будет улететь на море в другую страну?Многие страны уже заявили о том, что открывают гостиницы (или планируют открыть) для туристов, среди них Греция, Кипр, Турция и Грузия. Поэтому, теоретически такая возможность может появиться летом. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом – если количество новых зараженных не будет увеличиваться, страны могут принять решение об открытии границ.

Какие будут цены на отдых в этом году?

На этот вопрос также конкретно никто не может дать ответ. Как сообщила Марьяна Олеськив, одни эксперты считают, что цены будут завышены, а другие говорят наоборот – путевки подешевеют.

Очевидно все будет зависеть от спроса и поведения самих отдыхающих – многие могут воздержаться от поездок из-за страха заразиться. Поэтому предсказать трудно, подобной ситуации в современной мировой истории еще не было, говорит экспертка.

Но как свидетельствуют данные с сайтов украинских туроператоров, поездки в пределах Украины могут обойтись по цене зарубежных. К примеру, на сайте Coral Travel недельная путевка на двоих в Одессу или Залив в июне стоит от 22 тысяч гривен. Join UP! предлагает путевки в Коблево от 10 тысяч.

Можно найти и более скромные предложения. Кроме того, к Черному морю или Азову можно будет добраться и самостоятельно, транспорт постепенно будет возобновлять работу. А для владельцев автомобилей, вообще проблем нет, доехать до моря и поселиться в гостиницах или "дикарем" – отличный вариант.