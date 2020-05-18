Пляжний сезон 2020 й коронавірус: чи залишатися в Україні

МОЗ дозволило пляжам працювати у цьому сезоні. Які будуть правила відпочинку на фоні епідемії COVID-19. Чи зростуть ціни на туристичні послуги?

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив радісну новину – попри пандемію коронавірусу, цьогоріч дозволять працювати пляжам. Про це йшлося на сайті 24 каналу.

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Ляшко підтвердив, що морська сіль і ультрафіолет вбивають COVID-19, отже можна сміливо планувати поїздку до моря. Річкові пляжі також не закриватимуть, хоч там ризик підчепити хворобу зберігається.

Виходить, літо 2020 року таки обіцяє бути цікавим. Але туристам доведеться притримуватись нових правил.

Яким буде пляжний сезон 2020

Цього року, скоріш за все, українцям доведеться відмовитись від Єгипту, Туреччини та інших морських держав й відпочивати в Україні.

Коли відкриють кордони – невідомо. Можливо на кінець пляжного сезону. Авіасполучення також працюватиме не у повному обсязі. Все буде залежати від ситуації, але наразі прогнози саме такі.

Є багато країн, які не мають власного берегу, але ж Україна може пишатися величезної лінією й виходом до Чорного та Азовського морів. Єдина проблема – відсутність належного й комфортного сервісу та інфраструктури.

Пропозиції українських туроператорів вряд чи зможуть задовольнити всі потреби наших громадян та й багато хто звик відпочивати закордоном. Але не дивлячись на це, український туризм, через коронавірус, отримав можливість закласти фундамент для подальшого розвитку.

Про те, що турагенції, які працюють в Україні, вже готуються до збільшення попиту на внутрішні поїздки підтвердила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Було би добре, якби такий вимушений попит на внутрішній туристичний продукт перетворився на постійний. Що б це стало базою для подальшого розвитку українського туризму,

– сказала Мар'яна Олеськів.

Мар'яна Олеськів / Фото з її сторінки у Facebook

Проте експерти зазначають, що великого буму в туризмі цього року не очікується. Від пандемії ця галузь ще не скоро оговтається.

Туризм після карантину

Ринок надання туристичних послуг у всьому світі буде перебудовуватись. Нові правила запровадять як для надавачів цих послуг, так і для туристів.

В готелях зобов’язані будуть вводити заходи додаткової гігієни й стерилізації. В ЄС говорять про введення паспортів здоров’я. Це такий документ, який засвідчуватиме, що людина не хвора на COVID-19. В Україні їх також можуть використовувати.

Ще туристична індустрія розглядає такі заходи безпеки – шезлонги, відокремлені один від одного склом, забір крові для аналізу та дезінфекція перед польотом.

Невідомо як буде з обов’язковим 14-денним карантином, але це безумовно не підходить бля більшості туристів – два тижня на морі, а потім стільки ж на карантині.

Втім українські пляжі працюватимуть. Ніхто не заборонятиме купатися та засмагати, але дистанцію зберігати необхідно. Уявляєте одеський пляж де всі дотримуються цього правила?

Але в МОЗ вже надали рекомендації стосовно пляжного сезону

Людям старше 60-ти років не рекомендують відвідувати пляжі.

Це ж стосується й людей з хронічними захворюваннями.

Дистанція – не менше двох метрів (не стосується членів родини).

Обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни – не кашляти й не чхати у різні сторони.

Персонал, який обслуговуватиме пляжі, повинен носити маски.

Щодо самих відпочиваючих, то маски ні на пляжі, ні під водою одягати не треба.

Жінка на пляжі / фото: BBC (Getty Images)

Чи можна буде полетіти на море в іншу країну? Багато країн вже заявили про те, що відкривають готелі (або планують відкрити) для туристів, серед них Греція, Кіпр, Туреччина та Грузія. Тож, теоретично така можливість може з’явитися влітку. Все буде залежати від ситуації з коронавірусом – якщо кількість нових заражень не буде збільшуватись, країни можуть ухвалити рішення про відкриття кордонів.

Які будуть ціни на відпочинок у цьому році?

На це питання також конкретно ніхто не може дати відповідь. Як повідомила Мар'яна Олеськів, одні експерти вважають, що ціни будуть завищені, а інші кажуть навпаки – путівки здешевіють.

Очевидно все буде залежати від попиту та поведінки самих відпочиваючих – багато хто може утриматись від поїздок через страх заразитись. Тому передбачити важко, подібної ситуації в сучасній світовій історії ще не було, каже експертка.

Але як свідчать данні з сайтів українських туроператорів, поїздки в межах України можуть обійтися по ціні закордонних. До прикладу, на сайті Coral Travel тижнева путівка на двох до Одеси чи Затоки у червні коштує від 22 тисяч гривень. Join UP! пропонує путівки до Коблево від 10 тисяч.

Можна знайти й скромніші пропозиції. Крім того, до Чорного моря або Азову можна буде дістатися й самостійно, транспорт поступово буде відновлювати роботу. А для власників автомобілів, взагалі проблем немає, доїхати до моря й поселитися в готелях або "дикуном" – чудовий варіант.