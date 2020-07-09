Відпустка-2020: Як організувати відпустку у Єгипті та скільки це буде коштувати
Скільки коштуватиме відпустка у Єгипті, на що потрібно звернути увагу при виборі туру та чого очікувати від відпочинку у часи коронавірусу – розповіла директорка туристичної агенції.
Організація відпочинку у 2020 році має враховувати чимало нюансів, у тому числі – пов’язаних із епідеміологічною ситуацією у світі. Засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дар'я Сапожнікова допомогла сайту 24 каналу розібратись, на що потрібно зважати обираючи відпустку у тих країнах, куди дозволили в’їжджати громадянам.
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Почнемо ми з одного з найулюбленіших туристичних напрямків українців – з Єгипту. Що потрібно брати до уваги та як правильно обрати тур – читайте у нашому матеріалі.
Як правильно обрати тур?
Тут діє золоте правило: починайте з бюджету.
При виборі турів реально оцініть свій бюджет. Виходячи з нього, дивіться, що подобається із тих варіантів, які укладаються у ваш бюджет. Це - найкраща формула не тільки для Єгипту, але і для будь-якого відпочинку в принципі", - сказала Сапожнікова.
При цьому зважайте, що Єгипет має свою специфіку і, наприклад, п'ятизіркові готелі у них отримують зірки за власною системою. Звичайно, чим готель кращий, тим дорожче він коштує. Але у будь-якому ціновому діапазоні можна знайти досить приємні варіанти.
Скільки коштує відпочинок у Єгипті / Інфографіка 24 каналу
Куди їхати?
Всі єгипетські курорти діляться на дві частини: Хургада і регіони та Шарм-ель-Шейх і регіони.
Хургада – це піщані пляжі, без коралів і з більш вітряною погодою. До пандемії для в’їзду у Хургаду потрібно було заплатити гроші за візу, але зараз ця норма призупинена.
Відпочинок у Хургаді / Фото: travelgroup.ua
"У Хургаді добре відпочивати із дітьми. Там багато великих готельних комплексів, з аквапарками і розвинутою інфраструктурою для дітей. Все це виходить там дешевше, ніж у Шармі. Але дорослим у Хургаді може бути не так радісно", – розповіла Сапожнікова.
Шарм-ель-Шейх – більш тусовочне місце. Пляжі також піщані але уже із коралами та у безвітряних бухтах.
Відпочинок у Хургаді / Фото: travelgroup.ua
"Там багато готелів, де є свої коралові рифи. З Хургади за коралами потрібно їхати кудись на кораблі, доплачувати гроші за екскурсію, у Шармі – все це є відразу на території готелю і безкоштовно", - пояснила вона.
Що там із коронавірусом?
Курорти Хургада і Шарм вважаються вільними від коронавірусу.
Готелям дозволили наповнення туристами до 75% - це багато. Відтак, поки там все досить фривольно. Жорстких заходів, про які говорили раніше, не буде. З того, що буде помітно туристу – їжу у загальному ресторані будуть накладати співробітники готелю і все буде закрите перегородками. Так само збільшать відстань між столами,
– пояснила турагентка.
в аеропорту вильоту туристу необхідно заповнити документ, який підтверджує, що він раніше не був заражений коронавірусом, не був у контакті з хворим, і що за 14 днів до дати поїздки ніяких симптомів вірусної інфекції не виникало.
Особам, які прибувають з країн, в яких спалах вірусу досягнув рівня епідемії, необхідно буде надати негативний результат тесту, проведений не більше ніж за 48 годин до вильоту.
У разі відсутності довідки тестування буде проведено в аеропорту після прильоту і вихід з будівлі аеропорту буде можливий після отримання результату (приблизно через 4 години).
Також потрібно мати страховку, яка покриває CОVID-19. Зараз, за словами Сапожнікової, майже всі туристичні страхові поліси це враховують, але краще зайвий раз уточнити це питання у турагента, який допомагатиме вам із оформленням туру.
Крім того, за словами Сапожнікової, у кожному працюючому готелі маж бути обладнана клініка з лікарем. Скрізь повинні бути дезінфектори. Звичайно ж, будуть регулярно перевіряти температуру не лише співробітникам готелю, а і туристам. Передбачено також, що всі співробітники готелю повинні регулярно проходити тест на коронавірус.
Відпочинок у Єгипті / Фото: redseahotels.com
Також, за її словами, зараз у країні діє заборона на проведення масових заходів. Відтак, не зовсім зрозуміло як та за якими правилами будуть працювати аніматори і чи будуть вони працювати взагалі.
Що дивитись?
У Хургаду, за словам Сапожнікової, їдуть ті, хто хоче побачити піраміди. Але тут потрібно враховувати, що їхати до них – досить довго.
Крім того, у самому місті є чимало цікавинок, до яких можна дістатись з будь-якої точки міста. "Але нагадую, що ситуація у Єгипті досить хитка, не лише через коронавірус. У містах багато військових і зайвий раз виходити за територію готелю все ж не варто", – сказала Сапожнікова.
У Шармі, за словами турагентки, є місто Таба, яке знаходиться на кордоні з Йорданією. "Це - дуже хороше місце для тихого відпочинку із мінімум російських туристів. Звідти можна швидко доїхати до Ізраїлю, тому там відпочиває багато ізраїльтян. Це - хороший варіант, хто хоче подивитися море, рибок, відвідати Ізраїль, Мертве море і подивитися Петру.Але зауважте, що не у всі країни громадяни України мають можливість потрапити", – сказала Сапожнікова.
У цьому регіоні також є заповідник Рас-Мохаммед. "Його називають одним з улюблених місць Кусто з прекрасними рибами. Туди можна поїхати на екскурсію, але найкраще найняти таксиста, який вас відвезе, почекає і привезе в готель. За такого варіанту там можна погуляти прогуляти цілий день. Крім того, якщо їхати самому - більше шансів знайти місця без натовпів туристів. По грошах вийде приблизно так само, як і з екскурсією. Головне – віддати гроші в кінці прогулянки", – пояснила вона.
Заповідник Рас-Мохаммед / Фото: nakanikuly.ua
Взагалі, за її словами, зараз краще домовлятись із таксистами, які зможуть показати цікаві для вис визначні місця, ніж користуватись послугами готельних гідів. "Так можна уникнути натовпу і таксиста точно можна попросити можна одягнути маску і продезінфікувати руки", - сказала Сапожнікова.
Загальні поради
Також варто зауважити на такі поради:
- Залишайтесь на зв’язку з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку. Перед вильотом уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання.
- Уважно вивчіть поради МОЗ щодо правил реалізації закордонних поїздок. Збережіть контакти найближчої дипломатичної установи України та цілодобової "гарячої лінії" МЗС України: +38-044-238-16-57.
- Візьміть із собою не лише необхідний особисто вам набір медичних препаратів, а і додаткову пачку масок та одноразових рукавичок.
- Уникайте екскурсій, які пропонують відвідати сусідні країни. Епудеміологічна ситуація постійно змінюються. Навіть якщо в якусь з країн, до якої можуть запропонувати мандрівку готельні гіди, можна без проблем в’їхати, цілком можливо, що виїхати з неї буде не так просто.
- Слідкуйте за всіма повідомленнями місцевих органів влади та в обов’язковому порядку дотримуйтесь всіх наявних вимог. В окремих регіонах, наприклад, влада може впроваджувати комендантську годину, яку краще не порушувати.
- Подбайте про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації. Ризик того, що, наприклад, зворотні рейси до України можуть бути скасовані і доведеться або шукати інші квитки, або довше запланованого лишатись закордоном. Візьміть з собою різні платіжні засоби - платіжні картки, готівку тощо.