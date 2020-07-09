Скільки коштуватиме відпустка у Єгипті, на що потрібно звернути увагу при виборі туру та чого очікувати від відпочинку у часи коронавірусу – розповіла директорка туристичної агенції.

Організація відпочинку у 2020 році має враховувати чимало нюансів, у тому числі – пов’язаних із епідеміологічною ситуацією у світі. Засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дар'я Сапожнікова допомогла сайту 24 каналу розібратись, на що потрібно зважати обираючи відпустку у тих країнах, куди дозволили в’їжджати громадянам.

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Почнемо ми з одного з найулюбленіших туристичних напрямків українців – з Єгипту. Що потрібно брати до уваги та як правильно обрати тур – читайте у нашому матеріалі.

Як правильно обрати тур?

Тут діє золоте правило: починайте з бюджету.

При виборі турів реально оцініть свій бюджет. Виходячи з нього, дивіться, що подобається із тих варіантів, які укладаються у ваш бюджет. Це - найкраща формула не тільки для Єгипту, але і для будь-якого відпочинку в принципі", - сказала Сапожнікова.

При цьому зважайте, що Єгипет має свою специфіку і, наприклад, п'ятизіркові готелі у них отримують зірки за власною системою. Звичайно, чим готель кращий, тим дорожче він коштує. Але у будь-якому ціновому діапазоні можна знайти досить приємні варіанти.

Скільки коштує відпочинок у Єгипті / Інфографіка 24 каналу

Куди їхати?

Всі єгипетські курорти діляться на дві частини: Хургада і регіони та Шарм-ель-Шейх і регіони.

Хургада – це піщані пляжі, без коралів і з більш вітряною погодою. До пандемії для в’їзду у Хургаду потрібно було заплатити гроші за візу, але зараз ця норма призупинена.

Відпочинок у Хургаді / Фото: travelgroup.ua

"У Хургаді добре відпочивати із дітьми. Там багато великих готельних комплексів, з аквапарками і розвинутою інфраструктурою для дітей. Все це виходить там дешевше, ніж у Шармі. Але дорослим у Хургаді може бути не так радісно", – розповіла Сапожнікова.

Шарм-ель-Шейх – більш тусовочне місце. Пляжі також піщані але уже із коралами та у безвітряних бухтах.

Відпочинок у Хургаді / Фото: travelgroup.ua

"Там багато готелів, де є свої коралові рифи. З Хургади за коралами потрібно їхати кудись на кораблі, доплачувати гроші за екскурсію, у Шармі – все це є відразу на території готелю і безкоштовно", - пояснила вона.

Що там із коронавірусом?

Курорти Хургада і Шарм вважаються вільними від коронавірусу.

Готелям дозволили наповнення туристами до 75% - це багато. Відтак, поки там все досить фривольно. Жорстких заходів, про які говорили раніше, не буде. З того, що буде помітно туристу – їжу у загальному ресторані будуть накладати співробітники готелю і все буде закрите перегородками. Так само збільшать відстань між столами,

– пояснила турагентка.

в аеропорту вильоту туристу необхідно заповнити документ, який підтверджує, що він раніше не був заражений коронавірусом, не був у контакті з хворим, і що за 14 днів до дати поїздки ніяких симптомів вірусної інфекції не виникало.

Особам, які прибувають з країн, в яких спалах вірусу досягнув рівня епідемії, необхідно буде надати негативний результат тесту, проведений не більше ніж за 48 годин до вильоту.

У разі відсутності довідки тестування буде проведено в аеропорту після прильоту і вихід з будівлі аеропорту буде можливий після отримання результату (приблизно через 4 години).

Також потрібно мати страховку, яка покриває CОVID-19. Зараз, за словами Сапожнікової, майже всі туристичні страхові поліси це враховують, але краще зайвий раз уточнити це питання у турагента, який допомагатиме вам із оформленням туру.

Крім того, за словами Сапожнікової, у кожному працюючому готелі маж бути обладнана клініка з лікарем. Скрізь повинні бути дезінфектори. Звичайно ж, будуть регулярно перевіряти температуру не лише співробітникам готелю, а і туристам. Передбачено також, що всі співробітники готелю повинні регулярно проходити тест на коронавірус.

Відпочинок у Єгипті / Фото: redseahotels.com

Також, за її словами, зараз у країні діє заборона на проведення масових заходів. Відтак, не зовсім зрозуміло як та за якими правилами будуть працювати аніматори і чи будуть вони працювати взагалі.

Зауважте: протягом відпочинку туристам не рекомендують вживати їжу або напої за межами готелів чи ресторанів, які мають сертифікат безпеки. У разі появи будь-яких симптомів зараження вірусом потрібно повідомити адміністрацію готелю. Якщо людина захворіє у Єгипті, її лікуватимуть коштом спеціально створеного фонду по боротьбі з коронавірусом.

Що дивитись?

У Хургаду, за словам Сапожнікової, їдуть ті, хто хоче побачити піраміди. Але тут потрібно враховувати, що їхати до них – досить довго.

Крім того, у самому місті є чимало цікавинок, до яких можна дістатись з будь-якої точки міста. "Але нагадую, що ситуація у Єгипті досить хитка, не лише через коронавірус. У містах багато військових і зайвий раз виходити за територію готелю все ж не варто", – сказала Сапожнікова.

У Шармі, за словами турагентки, є місто Таба, яке знаходиться на кордоні з Йорданією. "Це - дуже хороше місце для тихого відпочинку із мінімум російських туристів. Звідти можна швидко доїхати до Ізраїлю, тому там відпочиває багато ізраїльтян. Це - хороший варіант, хто хоче подивитися море, рибок, відвідати Ізраїль, Мертве море і подивитися Петру.Але зауважте, що не у всі країни громадяни України мають можливість потрапити", – сказала Сапожнікова.

У цьому регіоні також є заповідник Рас-Мохаммед. "Його називають одним з улюблених місць Кусто з прекрасними рибами. Туди можна поїхати на екскурсію, але найкраще найняти таксиста, який вас відвезе, почекає і привезе в готель. За такого варіанту там можна погуляти прогуляти цілий день. Крім того, якщо їхати самому - більше шансів знайти місця без натовпів туристів. По грошах вийде приблизно так само, як і з екскурсією. Головне – віддати гроші в кінці прогулянки", – пояснила вона.

Заповідник Рас-Мохаммед / Фото: nakanikuly.ua

Взагалі, за її словами, зараз краще домовлятись із таксистами, які зможуть показати цікаві для вис визначні місця, ніж користуватись послугами готельних гідів. "Так можна уникнути натовпу і таксиста точно можна попросити можна одягнути маску і продезінфікувати руки", - сказала Сапожнікова.

Загальні поради

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