Відпустка-2020: як організувати відпочинок у Туреччині та скільки це буде коштувати
Скільки коштуватиме відпустка та чого очікувати від відпочинку на курортах Туреччини у часи коронавірусу – розповіла директорка туристичної агенції.
Про деталі, які варто врахувати, плануючи пляжний відпочинок закордоном у 2020 році, 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дар'я Сапожнікова.
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Скільки коштує відпочинок у Туреччині/ Інфографіка 24 каналу
"Цього року у Туреччині ціни поки що намагаються тримати "не кусючими" – готелі в середньому сегменті навіть трошки опустили ціни в порівнянні з попереднім роком. Ну, а відпочинок у VIP-сегменті завжди був не надто бюджетним", – сказала Сапожнікова.
Куди їхати?
Кемер і Аланія – це курорти, які завжди доступні. Там є досить висока ймовірність зустріти російськомовний персонал.
"Аланія – супертуристичне місце, де можна не тільки сидіти в готелі, а й із задоволенням погуляти містом. Там є, що подивитися: фортеця, старе місто, велика набережна, парк з котами, ресторани на будь-який смак. Можливо, зараз саме той час, коли можна всім цим приїхати і насолодитися без натовпу туристів", – сказала Сапожнікова.
Відпочинок у Аланії / Фото: agoda.com
Кемер – туристичне містечко в горах. Скелі, сосни, галькові пляжі. "Кемер менший від Аланії. Його бонус в тому, що, орендувавши скутер, машину, або просто домовившись із місцевими жителями, можна запросто поїздити горами, подивитися каньйони, вивчити всякі затишні бухти в околицях міста. У мене туристи часто туди їздять щоб поєднати морський відпочинок з гірськими активностями", - розповіла турагентка.
Дідім – відносно новий курорт. З пострадянських країн туристи туди майже не доїжджають, тому російськомовного персоналу там практично немає.
"Готелі досить нові, з більш-менш хорошим сервісом. Саме місто невелике, але з добре розвиненою інфраструктурою і міським транспортом, на якому можна дістатися з будь-якого готелю до будь-якої з місцевих цікавинок. Ну, як і всі курорти Егейського узбережжя, відрізняється приємним кліматом з постійним бризом, тому спеку там переносити легше", – зазначила вона.
Відпочинок у Дідімі/ Фото: agoda.com
У Бодрумі російськомовного персоналу набагато більше. Цей курорт може запропонувати різноманітні варіанти відпочинку і для тих, хто любить тусовки, і тим, хто їде на відпочинок з дітьми. Пляжі у Бодрумі галькові або штучно насипні піщані.
"Це – дуже гарне місто. Його фішечка – пофарбовані виключно у білий колір будинки, тому відпочинок там вийде максимально інстаграмним. Готелі там не завжди трапляються нові, але знайти відмінний варіант у будь-якій категорії можна без проблем", – пояснила Сапожнікова.
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Фетхіє – регіон, в якому відпочинок вийде трохи дорожчим, ніж в інших регіонах, але він того вартий. "Це абсолютно європейський курорт, заточений на те, що в оксамитовий сезон там відпочивають британці. Жартома його навіть називають улюбленим курортом англійських пенсіонерів. Місце не надто тусовочне. Російськомовного персоналу там практично немає. Багато готелів не пляжних, а в горах з дуже красивими видовими терасами. Тут можна відмінно організувати гірські прогулянки, або прогулятися на лагуну з черепахами. Є готель з термальними джерелами, якщо хтось цінує такий вид відпочинку", – каже Сапожнікова.
Відпочинок у Фетхіє/ Фото: agoda.com
Мармарис – місце, навпаки, максимально тусовочне. "Вулиця барів, красива набережна, аквапарк нічні клуби. Єдине – особливості та графік роботи цього всього краще окремо промовляти з туроператором і уважно стежити за зміною епідеміологічної ситуації. Крім того, у місті добре розвинена індустрія дитячих розваг. Крім того, там тихе море, без високих хвиль, що теж важливо для тих, хто приїжджає з дітками", – зазначила вона.
Що там із коронавірусом?
З усіх країн, куди українцям зараз можна поїхати відпочити, Туреччина максимально лояльна. "Нам нічого особливого не потрібно, щоб впустили на територію країни, і нам нічого не потрібно, щоб повернутися додому. В цьому плані – варіант безпрограшний. Але, знову таки, це – станом на зараз. Ситуація змінюється постійно, тому за неї треба стежити", - каже Сапожнікова.
Для того, щоб вас пустили на територію Туреччини, вам потрібно мати страховку, яка покриває CОVID-19. Вона, за словами Сапожнікової, в будь-якому випадку входить у пакет. Також в аеропорту доведеться пройти додатковий медичний огляд і вимірювання температури.
"Завдання туристів - взяти з собою упаковку масок і одноразових рукавичок, про всяк випадок. Про все інше подбають туроператори і перевізники", - наголосила турагент.
"З нюансів роботи готелів – ресторани працюватимуть з-за скла і персонал буде сам розкладати їжу на тарілки. Всі працівники готелю зобов’язані носити маски, а також регулярно проходити медичні огляди та робити тестування на коронавірус. Скрізь проводиться температурний скрінинг", – розповіла вона.
Відстань між столами збільшується і за столом може сидіти не більше чотирьох осіб. На пляжах також планують розставляти лежаки подалі один від одного, але виходячи з ситуації зараз – пляжі напівпорожні і це не буде великою проблемою.
У готелях збільшиться кількість медичного персоналу. Медичний кабінет буде мати набір необхідних лікарських засобів та швидкі тести для діагностики коронавірусної інфекції.
"Що відбувається з анімацією – поки не дуже зрозуміло, це кожен готель регулює, виходячи зі своїх можливостей. Вона там не те, що б не рекомендовано, але досить обмежена", - додала Сапожнікова.
Загальні поради
Також варто зауважити на такі поради:
- Залишайтесь на зв’язку з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку. Перед вильотом уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання.
- Уважно вивчіть поради МОЗ щодо правил реалізації закордонних поїздок. Збережіть контакти найближчої дипломатичної установи України та цілодобової "гарячої лінії" МЗС України: +38-044-238-16-57.
- Уникайте екскурсій, які пропонують відвідати сусідні країни. Епідеміологічна ситуація постійно змінюється. Навіть якщо в якусь з країн, до якої можуть запропонувати мандрівку готельні гіди, можна без проблем в’їхати, цілком можливо, що виїхати з неї буде не так просто.
- Слідкуйте за всіма повідомленнями місцевих органів влади та в обов’язковому порядку дотримуйтесь всіх наявних вимог. В окремих регіонах, наприклад, влада може впроваджувати комендантську годину, яку краще не порушувати.
- Для того, щоб відстежувати поточні правила перетинання кордонів із різними країнами скористайтесь спеціальним сайтом, який розробив МЗС.
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- Подбайте про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації. Ризик того, що, наприклад, зворотні рейси до України можуть бути скасовані і доведеться або шукати інші квитки, або довше запланованого лишатись закордоном. Візьміть з собою різні платіжні засоби – платіжні картки, готівку тощо.