В Туреччині змінили правила роботи готелів за системою "все включено". Відтепер не зможуть самостійно накладати їжу зі шведського столу на тарілки. Для клієнтів це робитимуть офіціанти.

Такі зміни запроваджують, аби уникнути скупчення людей, а відтак – потенційного зараження COVID-19. Про це повідомив голова федерації готельєрів Туреччини Сурурі Чорабатир в інтерв'ю "РИА Новости".

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Він зауважив, що система "все включено" і стандарти харчування в готелях залишаються такими, як і були. Однак вносяться деякі зміни саме щодо шведського столу.

Відтак, за новими правилами, персонал готелю накладатиме їжу і приноситиме її гостям з буфету. Крім цього, за словами Сурурі Чорабатира, посуд і столові прибори в готелях дезінфікуватимуть відповідно до особливих правил, які розробило Міністерство охорони здоров'я Туреччини.

"Правила, розроблені в країні для боротьби з коронавірусом, спрямовані на максимальний захист туристів від інфекції", – додав він.

Що відомо про відпочинок в Туреччині в умовах пандемії

Туристичний потік з України до Туреччини розпочався з 1 липня. Українці можуть в'їжджати в країну та повертатися назад без обмежень. Втім для того, щоб потрапити на територію Туреччини, потрібно мати страховку, яка покриває COVID-19.

За новими правилами, ресторани в готелях працюватимуть з-за скла. Всі працівники зобов'язані носити маски, а також регулярно проходити медичні огляди та робити тестування на коронавірус. Також скрізь проводиться температурний скринінг.

В приміщеннях туристи також повинні перебувати в масках і дотримуватися дистанції. Відстань між столами збільшується і за столом може сидіти не більше, ніж 4 особи.

У готелях збільшилась кількість медичного персоналу. У медичних кабінетах є набори необхідних лікарських засобів та швидкі тести для діагностики коронавірусної інфекції.



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