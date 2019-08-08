Алмазбек Атамбаев: биография экс-президента Кыргызстана

8 августа 2019-го года Алмазбека Атамбаева задержали силовики на территории его резиденции. Атамбаев – четвертый президент Кыргызстана. Он приступил к службе 1 декабря 2011-го года и ушел 24 ноября 2017-го года. Атамбаев стал первым президентом Кыргызстана, который добровольно покинул пост после полноценного первого срока.

За что его задержали во время штурма резиденции, и чем он запомнился – читайте в биографии.

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7 августа 2019-го года силовики пытались задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева, который трижды не пришел на допрос. За игнорирование правоохранительных органов они штурмовали его резиденцию в поселке Кой-Таш.

Сторонники политика начали сопротивляться, в результате чего возник конфликт. В столкновениях погиб один силовик, а более 40 человек госпитализировали с ранениями. Во время столкновений в Кой-Таше отключили интернет и мобильную связь.

Краткая биография Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев родился в 1956-м году в северном регионе Чуй. Его отец, Шаршен Атамбаев, был ветераном Второй мировой войны. Атамбаев получил степень экономики, учась в Московском институте управления.

У Атамбаева четверо детей от первого брака. Однако в 1988-м году он женился во второй раз. Его нынешняя жена Раиса также имеет от него шестеро детей.

Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на пост президента республики. И только с третьей попытки ему это удалось.

Чем Атамбаев запомнился на посту президента

В декабре 2016-го года Атамбаев подписал указ об официальной отмене военных судов в Кыргызстане. В том же месяце он председательствовал на конституционном референдуме за увеличение полномочий премьер-министра и его правительства. Также Атамбаев установил, что брак может быть только "между мужчиной и женщиной", а не "между двумя лицами", как было указано в предыдущей конституции Кыргызстана.

Последний год президентства Атамбаева сопровождался многочисленными гражданскими и уголовными судебными процессами против журналистов, активистов и оппозиционных политиков. Во время судебных процессов Генеральная прокуратура Кыргызстана часто выступала от имени Атамбаева, представляя его интересы.

Также Алмазбек Атамбаев неоднократно позиционировал себя как пророссийский политик. Он объявил о вступлении Кыргызстана в Таможенный союз и обеспечил вывод американской военной базы из страны. Однако он также выразил желание достичь большей экономической и энергетической независимости от России.

В чем подозревают Атамбаева?

Его подозревают в махинациях с земельными участками, коррупции и "сотрудничестве" с судебной системой, что привело к незаконному освобождению из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, даже охранник Атамбаева был пожизненно заключен за умышленное убийство 8 человек. Однако когда Атамбаев оказался у власти, дело охранника было пересмотрено "по обновленным обстоятельствам". Однако суть обстоятельств суд комментировать отказался. Также по странным обстоятельствам, за 6 лет водитель Атамбаева стал государственным чиновником и вошел в список "100 самых богатых людей Кыргызстана". Иронично, что во время президентства Атамбаев выступал за "реформу судебной системы".

Несколько людей из окружения Атамбаева уже арестовали. Между тем сам Атамбаев отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.

Атамбаева вызывали на допрос в правоохранительные органы, но он трижды не приходил. По киргизскому законодательству, если человек не приходит на допрос более чем в два раза, его могут силой доставить к следователям. Это и пытались сделать правоохранители 7 августа.

В июне 2019 года депутаты проголосовали за лишение Атамбаева его президентской неприкосновенности и призвали преследовать его за уголовные обвинения. В ответ Атамбаев заявил журналистам, что "будет стоять до конца" против парламента и что "ничего не боится в этом мире".



При этом он публично заявил, что имеет оружие и сможет отбиться от правоохранителей.