Алмазбек Атамбаєв: біографія екс-президента Киргизстану

8 серпня 2019-го року Алмазбека Атамбаєва затримали силовики на території його резиденції. Атамбаєв – четвертий президент Киргизстану. Він заступив на службу 1 грудня 2011-го року та пішов 24 листопада 2017-го року. Атамбаєв став першим президентом Киргизстану, який добровільно покинув посаду після повноцінного першого терміну.

За що його затримали під час штурму резиденції, і чим він запам'ятався – читайте у біографії.

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7 серпня 2019-го року силовики намагалися затримати екс-президента Алмазбека Атамбаєва, який тричі не прийшов на допит. Через ігнорування правоохоронних органів, вони штурмували його резиденцію у селищі Кой-Таш.

Прихильники політика почали чинити опір, внаслідок чого виник конфлікт. Через сутички загинув один силовик, а понад 40 осіб госпіталізували з пораненнями. Під час сутичок у Кой-Таш відключили інтернет та мобільний зв'язок.

Коротка біографія Алмазбека Атамбаєва

Алмазбек Атамбаєв народився в 1956-му році в північному регіоні Чуй. Його батько, Шаршен Атамбаєв, був ветераном Другої світової війни. Атамбаєв здобув ступінь економіки, навчаючись у Московському інституті управління.

У Атамбаєва четверо дітей від першого шлюбу. Проте у 1988-му році він одружився з другою жінкою – Раїсою, яка також має від нього шестеро дітей.

Алмазбек Атамбаєв тричі виставляв свою кандидатуру на посаду президента республіки. І лише з третьої спроби йому це вдалося.

Чим Атамбаєв запам'ятався на посаді президента

У грудні 2016-го року Атамбаєв підписав указ про офіційне скасування військових судів у Киргизстані. Цього ж місяця він головував на конституційному референдумі за збільшення повноважень прем'єр-міністра та його уряду. Також Атамбаєв встановив, що шлюб може бути лише "між чоловіком і жінкою", а не "між двома особами", як було зазначено у попередній конституції Киргизстану.

Останній рік президентства Атамбаєва супроводжувався численними цивільними та кримінальними судовими процесами проти журналістів, активістів та опозиційних політиків. Під час судових процесів Генеральна прокуратура Киргизстану часто виступала від імені Атамбаєва, представляючи його інтереси.

Також Алмазбек Атамбаєв неодноразово позиціював себе, як себе проросійський політик. Він оголосив про вступ Киргизстану до Митного союзу та забезпечив виведення американської військової бази з країни. Проте він також висловив бажання досягти більшої економічної та енергетичної незалежності від Росії.

У чому підозрюють Атамбаєва?

Його підозрюють у махінаціях з земельними ділянками, корупції та "співпраці" з судовою системою, що призвело до незаконного звільнення з в'язниці кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Окрім того, навіть охоронець Атамбаєва був довічно ув'язнений за умисне вбивство 8 осіб. Проте коли Атамбаєв опинився при владі, справа охоронця була переглянута "за оновленими обставинами". Проте суть обставин суд коментувати відмовився. Також за дивними обставинами, за 6 років водій Атамбаєва став державним чиновником і увійшов у список "100 найбагатших людей Киргизстану". Іронічно, що під час президентства Атамбаєв виступав за "реформу судової системи".



Кілька людей з оточення Атамбаєва вже арештували. Натомість сам Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.



Атамбаєва викликали на допит до правоохоронних органів, але він тричі не приходив. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть силою доставити до слідчих. Це і намагалися зробити правоохоронці 7 серпня.

У червні 2019 року депутати проголосували за позбавлення Атамбаєва його президентської недоторканності та закликали переслідувати його за кримінальні звинувачення. У відповідь Атамбаєв заявив журналістам, що "буде стояти до кінця" проти парламенту і що "нічого не боїться у цьому світі".



При цьому він публічно заявив, що має зброю, і зможе відбитися від правоохоронців.