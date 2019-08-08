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      Ми не колгоспні барани: Атамбаєв закликав киргизів вийти на безстроковий мітинг

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      Атамбаєв закликав людей виходити на протести
      Атамбаєв закликав людей виходити на протести / euronews.com

      Через протистояння спецпризначенців та прихильників екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва – зі зброєю, барикадами та пожежами – постраждали вже 52 людини, один правоохоронець помер у лікарні. Атамбаєв емоційно закликав людей до масових протестів.

      Що сталося у Киргизстані?

      7 серпня в Киргизстані силовики намагалися затримати екс-президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції у селищі Кой-Таш. Прихильники політика, яких зібралося кілька сотень, чинили опір. Зав'язався конфлікт, у якому постраждали десятки людей. 

      Детальніше про це: Екс-президента Киргизстану з боями намагалися затримати спецпризначенці: фото та відео 18+

      Зрештою, Атамбаєва відбили у спецпризначенців, і навіть кількох бійців заблокували у будинку екс-президента – згодом вони здалися. Наступний штурм резиденції (розташована у 23 кілометрах від столиці – Бішкеку) з боку силовиків також провалився, Атамбаєв залишився на свободі.

      Чинний президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Алмазбек Атамбаєв "грубо порушив конституцію і закони країни, вчинивши жорсткий збройний опір проведенню законних слідчих заходів".

      Тим часом сам Атамбаєв визнав, що застосовував вогнепальну зброю: "Я попереджав, що чинитиму опір". Однак зауважив, що робив це тільки він один (до того ж, стріляв у повітря) – ніхто більше з його прихильників зброї не мав, на відміну від правоохоронців. 

      У відповідь на це голова Держкомітету нацбезпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв сказав, що шкодує, що не дозволив спецсилам відкрити вогонь на ураження, коли Атамбаєв узяв до рук зброю. Але не зробив цього, бо прихильники Атамбаєва як живий щит використовували жінок і дітей.

      Силовики мали екстрену нараду через ситуацію, і президент Жеенбеков заявив, що за її підсумками "прийняли відповідне рішення". Та яке саме рішення – не уточнив.

      Атамбаєв і його прихильники збираються о 16 годині (13 за київським часом) почати мітинг біля будівлі "Медіа Форуму" в Бішкеку. Після цього вони мають намір піти до парламенту й адміністрації президента. Вимагатимуть відставки президента Жеенбекова, уряду і парламенту.

      Яка зараз ситуація у країні?

      Згідно з інформацією місцевих ЗМІ та слоціальних медіа, полонені силовики досі перебувають у будинку Атамбаєва в селищі Кой-Таш. На території резиденції – 300-400 людей, готових висуватися на мітинг до Бішкеку. У Кой-Таш відключили інтернет і мобільний зв'язок.

      Влада повинна одуматися. Ми не той народ, який житиме на колінах. Ми не колгоспні барани. Громадяни Киргизстану – вільні люди, для ких черсть дорожча за життя,
      – заявив Атамбаєв у зверненні, закликаючи киргизів на мітинг.

      На 8 серпня запланували позачергове засідання парламенту Киргизстану. Генеральна прокуратура Киргизстану почала досудове провадження щодо інциденту в Кой-Таші за статтями про масові заворушення, хуліганство та та захоплення заручників.

      Хто такий Атамбаєв та у чому його підозрюють?Алмазбек Атамбаєв був президентом Киргизстану від 2011 до 2017 року. Він став першим президентом країни, який добровільно покинув посаду після повноцінного першого терміну.

      Після тривалої критики у бік нового президента Жеенбекова наприкінці червня 2019 року парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу екс-президента та зняв з нього недоторканність.

      Його підозрюють у перепрофілюванні земельних ділянок, незаконному отриманні ділянки для будівництва, корупційних діях під час реконструкції Бішкекської ТЕЦ, незаконному звільненні з в'язниці кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

      Кілька людей з оточення Атамбаєва вже арештовали, вони є фігурантами корупційних справ. Сам Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.

      Атамбаєва викликали на допит до правоохоронних органів, але він тричі не приходив. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть силою доставити до слідчих. Це і намагалися зробити правоохоронці 7 серпня.

      Дивіться відео: Штурм резиденції екс-президента Киргизстану

       

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      Теги: Постраждалі Жертви Киргизстан Протести Зброя
      Джерело: 24 канал
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