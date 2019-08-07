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      Штурм резиденції екс-президента Киргизстану: є загиблий і багато поранених

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      Штурм резиденції екс-президента Киргизстану
      Штурм резиденції екс-президента Киргизстану / Фото з Twitter

      У Киргизстані триває протистояння спецпризначенців та прихильників третього президента Алмазбека Атамбаєва. Правоохоронці намагалися затримати політика, але нарвалися на розлючених людей. Унаслідок збройного конфлікту помер один силовик, ще 36 осіб з пораненнями доправили до лікарень.

      Силовик помер у лікарні. У нього було вогнепальне поранення - куля пройшла через легені та серце, повідомляє "Радіо Азаттик".

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      Загалом, до лікарень доправили 36 постраждалих, із яких 15 – силовики. Один спецпризначенець наразі перебуває в критичному стані. Лікарі діагностують у постраждалих вогнепальні поранення, закриті черепно-мозкові травми та струс головного мозку.

      Поранені люди біля будинку Атамбаєва / фото з Twitter

      Штурм резиденції Атамбаєва спецпризначенцями розпочався надвечір в селі Кой-Таш. Проте, прихильники колишнього президента взяли в оточення силовиків, які були змушені покинути Кой-Таш.

      У селі чути звуки пострілів, його оточила міліція. Окрім того, на території резиденції спалахнула пожежа, пишуть місцеві ЗМІ.

      Пожежа біля будинку Атамбаєва: відео

      За їхніми даними, спроба затримати Атамбаєва закінчилася невдачею. Йому нібито вдалося забарикадуватися в одній з кімнат, і спецназ так і не зміг захопити колишнього президента.

      У той же час прихильники Атамбаєва повалили частину паркану навколо резиденції і прорвалися всередину. Вони захопили кількох спецназівців, які намагалися затримати президента, відібрали у них зброю і побили.

      Захоплення спецпризначенців у Киргизстані: відео

       

      Чому Атамбаєва намагаються затримати? Алмазбек Атамбаєв був президентом Киргизстану від 2011 до 2017 року. Після відходу з посади він часто жорстко критикував свого наступника Сооронбая Жеенбекова.

      Наприкінці червня 2019 року парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу екс-президента та зняв з нього недоторканність. Також йому висунули звинувачення за п’ятьма пунктами, серед яких корупція, зловживання владою та незаконне збагачення. Атамбаєв заперечує всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.

      Також його вважають свідком у справі про незаконне звільнення Азіза Батукаєва в 2013 році (це "злодій у законі", який вийшов з колонії, ймовірно, за сприяння або мовчазної згоди тодішнього президента країни). 

      Атамбаєва викликали на допит до правоохоронних органів, але він тричі не приходив. За киргизьким законодавством, якщо людина не приходить на допит більш ніж два рази, її можуть силою доставити до слідчих. Адвокат політика пропонував слідчим взяти відповіді на питання листом, але правоохоронців такий варіант не зацікавив.

      blog_ava
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      7 серпня
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      Теги: Зброя Киргизстан Пожежа Жертви Поліція
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