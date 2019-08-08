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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: есть погибший и много раненых

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      Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана
      Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана / Фото из Twitter

      В Кыргызстане состоялось противостояние спецназовцев и сторонников третьего президента Алмазбека Атамбаева. Правоохранители пытались задержать политика, но нарвались на обозленных людей. Вследствие вооруженного конфликта умер один силовик, еще 45 человек с ранениями доставили в больницы.

      Силовик умер в больнице. У него было огнестрельное ранение – пуля прошла через легкие и сердце, сообщает "Радио Азаттык".

      Важно: Стычка вспыхнула на границе Таджикистана и Киргизии: есть жертвы

      В общем, в больницы доставлены 45 пострадавших, из которых 15 – силовики. Один спецназовец сейчас находится в критическом состоянии. Врачи диагностируют у пострадавших огнестрельные ранения, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.

      Раненые люди возле дома Атамбаева / фото с Twitter

      Штурм резиденции Атамбаева спецназовцами начался вечером в селе Кой-Таш. Однако, сторонники бывшего президента взяли в окружение силовиков, которые были вынуждены покинуть Кой-Таш.

      В общем вчера, 7 августа, произошло сразу два штурма, оба были неудачными. Очевидцы рассказывают, что слышали в селе звуки выстрелов. Кроме того, на территории резиденции вспыхнул пожар, пишут местные СМИ.

      Пожар возле дома Атамбаева: видео

       

      По информации СМИ, Атамбаев забаррикадировался в одной из комнат, и спецназ так и не смог захватить бывшего президента. Его адвокат убеждает, что Атамбаев находится "в безопасном месте".

      В то же время сторонники Атамбаева повалили часть забора вокруг резиденции и прорвались внутрь. Они захватили нескольких спецназовцев, которые пытались задержать президента, отобрали у них оружие и избили.

      Захват спецназовцев в Кыргызстане: видео

      Почему Атамбаева пытаются задержать?
      Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. После ухода с поста он часто жестко критиковал своего преемника Сооронбая Жээнбекова.

      В конце июня 2019 года парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента и снял с него неприкосновенность. Также ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, среди которых коррупция, злоупотребление властью и незаконное обогащение. Атамбаев отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.

      Также его считают свидетелем по делу о незаконном увольнении Азиза Батукаева в 2013 году (это "вор в законе", который вышел из колонии, вероятно, при содействии или с молчаливого согласия тогдашнего президента страны).

      Атамбаева вызвали на допрос в правоохранительные органы, но он трижды не приходил. По киргизскому законодательству, если человек не приходит на допрос более чем два раза, его могут силой доставить к следователям. Адвокат политика предлагал следователям взять ответы на вопросы письмом, но правоохранителей такой вариант не заинтересовал.

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      Теги: Жертвы Киргизстан Оружие Штурм резиденции Атамбаева Полиция Пожар
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