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      Затримання екс-президента Киргизстану Атамбаєва: з'явилося відео

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      З'явилося відео затримання екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва
      З'явилося відео затримання екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва / rian.com.ua

      До оселі третього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селищі Кой-Таш навідалися бійці спецпризначенння. Між прихильниками Атамбаєва та силовиками розгорівся збройний конфлікт.

      У збройному конфлікті 7 серпня постраждали десятки людей. Того дня Атамбаєва відбили у спецпризначенців. Провалився і другий штурм силовиками резиденції екс-президента.

      Цікаво: Штурм резиденції Атамбаєва у Киргизстані: що відбувається

      Унаслідок збройного конфлікту помер один силовик, ще 45 людей з пораненнями доправили до лікарень. Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно: Алмазбека Атамбаєва затримали.

      Видання "Радіо Свобода" опублікувало відео затримання екс-президента Киргизстану.

      Відео моменту затримання: дивіться відео

      У чому підозрюють Атамбаєва?Алмазбека Атамбаєва вважають свідком у справі про незаконне звільнення Азіза Батукаєва в 2013 році (це "злодій у законі", який вийшов з колонії, ймовірно, за сприяння або мовчазної згоди тодішнього президента країни). Адвокат політика пропонував слідчим взяти відповіді на питання листом, але правоохоронців такий варіант не зацікавив.

      У цій ж справі у травні 2019 року затримали колишнього віце-прем'єра країни Шаміля Атаханова. Згодом Атамбаєм заявив, що ось так просто здаватися не збирається, якщо його спробують арештувати – чинитиме збройний опір.

      blog_ava
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      Теги: Протести Киргизстан Жертви
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