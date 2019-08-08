Затримання екс-президента Киргизстану Атамбаєва: з'явилося відео

До оселі третього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селищі Кой-Таш навідалися бійці спецпризначенння. Між прихильниками Атамбаєва та силовиками розгорівся збройний конфлікт.

У збройному конфлікті 7 серпня постраждали десятки людей. Того дня Атамбаєва відбили у спецпризначенців. Провалився і другий штурм силовиками резиденції екс-президента.

Цікаво: Штурм резиденції Атамбаєва у Киргизстані: що відбувається

Унаслідок збройного конфлікту помер один силовик, ще 45 людей з пораненнями доправили до лікарень. Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно: Алмазбека Атамбаєва затримали.

Видання "Радіо Свобода" опублікувало відео затримання екс-президента Киргизстану.

Відео моменту затримання: дивіться відео

У чому підозрюють Атамбаєва?Алмазбека Атамбаєва вважають свідком у справі про незаконне звільнення Азіза Батукаєва в 2013 році (це "злодій у законі", який вийшов з колонії, ймовірно, за сприяння або мовчазної згоди тодішнього президента країни). Адвокат політика пропонував слідчим взяти відповіді на питання листом, але правоохоронців такий варіант не зацікавив.



У цій ж справі у травні 2019 року затримали колишнього віце-прем'єра країни Шаміля Атаханова. Згодом Атамбаєм заявив, що ось так просто здаватися не збирається, якщо його спробують арештувати – чинитиме збройний опір.