Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: появилось видео

В дом третьего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш наведались бойцы спецназа. Между сторонниками Атамбаева и силовиками разгорелся вооруженный конфликт.

В вооруженном конфликте 7 августа пострадали десятки людей. В тот день Атамбаева отбили у спецназовцев. Провалился и второй штурм силовиками резиденции экс-президента.

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В результате вооруженного конфликта скончался один силовик, еще 45 человек с ранениями доставили в больницы. Третий штурм поместья экс-президента Кыргызстана завершился для силовиков успешно: Алмазбека Атамбаева задержали.

Издание "Радио Свобода" опубликовало видео задержания экс-президента Кыргызстана.

Видео момента задержания: смотрите видео

Также в сети обнародовали кадры, как политика вывозили из Кой-Таша.

Как вывозили Атамбаева из Кой-Таша: видео

В чем подозревают Атамбаева?

Алмазбека Атамбаева считают свидетелем по делу о незаконном увольнении Азиза Батукаева в 2013 году (это "вор в законе", который вышел из колонии, вероятно, при содействии или молчаливом согласии тогдашнего президента страны). Адвокат политика предлагал следователям взять ответы на вопросы письмом, но правоохранителей такой вариант не заинтересовал.



По этому же делу в мае 2019 года задержали бывшего вице-премьера страны Шамиля Атаханова. Впоследствии Атамбаев заявил, что вот так просто сдаваться не собирается, если его попытаются арестовать – будет оказывать вооруженное сопротивление.