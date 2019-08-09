Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события

8 августа после того, как Алмазбек Атамбаев призывал людей к массовым протестам, правоохранители Кыргызстана решили в третий раз штурмовать резиденцию экс-президента в Кой-Таше. По состоянию на сейчас часть спецназовцев уже прорвалась в имение бывшего президента. Атамбаева задержали.

В результате противостояния спецназовцев и сторонников Атамбаева – с оружием, баррикадами и пожарами – пострадали уже 80 человек, один правоохранитель умер в больнице.

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Как задерживали Атамбаева

В село Кой-Таш и к дому бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 8 августа снова пришло значительное количество силовиков.

По состоянию на 15:00 по Киеву, силовики прорвались на территорию особняка, где сторонники Атамбаева забросали их камнями.

По состоянию на 17:00 по Киеву известно, что Алмазбека Атамбаева задержали спецназовцы, но сторонники экс-президента все еще пытаются помешать движению автомобиля, в котором находится экс-президент.

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Информации с места событий поступает мало из-за вероятного отключения доступа к сети интернет и мобильной связи.

О штурме дома Алмазека Атамбаева сообщает местное издание KNews. Правоохранители применили спецсредства: слезоточивый газ и светошумовые гранаты против сторонников политика. По данным телеканала "Апрель", в доме Атамбаева вспыхнул огонь.

Министерство здравоохранения Кыргызстана направило в село Кой-Таш больше десяти бригад скорой помощи после сообщения о новых столкновениях.

"К нам поступила информация, что начались столкновения, бросают зажигательные смеси, и было принято решение направить шесть бригад из Чуйской области и пять бригад из Бишкека", – сообщила пресс-секретарь министерства "Интерфаксу".

По некоторым данным, идёт очередной штурм резиденции Атамбаева. Через оцепление к ней пропускают только машины скорой помощи и пожарных. #Киргизия #Атамбаев pic.twitter.com/xBuGMuLjjB — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) August 8, 2019

Что произошло в Кыргызстане?

7 августа в Кыргызстане силовики пытались задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш. Сторонники политика, которых собралось несколько сотен, сопротивлялись. Завязался конфликт, в котором пострадали десятки людей.

В конце концов, Атамбаева отбили у спецназовцев, и нескольких бойцов заблокировали в доме экс-президента – со временем они сдались. Следующий штурм резиденции (расположена в 23 километрах от столицы – Бишкека) со стороны силовиков также провалился, Атамбаев остался на свободе.

Действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Алмазбек Атамбаев "грубо нарушил конституцию и законы страны, совершив жесткое вооруженное сопротивление проведению законных следственных мероприятий".

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Между тем сам Атамбаев признал, что применял огнестрельное оружие: "Я предупреждал, что буду сопротивляться". Однако заметил, что делал это только он один (к тому же, стрелял в воздух) – никто больше из его сторонников оружия не имел, в отличие от правоохранителей.

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение, когда бывший президент страны Алмазбек Атамбаев взял в руки оружие pic.twitter.com/aGRzFkex6S — Международный антикризисный центр (IAC) (@iaccenters_rus) August 8, 2019

В ответ на это председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев сказал, что сожалеет, что не позволил спецсилам открыть огонь на поражение, когда Атамбаев взял в руки оружие. Но не сделал этого, потому что сторонники Атамбаева как живой щит использовали женщин и детей.

Силовики имели экстренное совещание из-за ситуации, и президент Жээнбеков заявил, что по ее итогам "приняли соответствующее решение". И какое именно решение– не уточнил.

Атамбаев и его сторонники собираются в 16 часов (13 по киевскому времени) начать митинг возле здания "Медиа Форума" в Бишкеке. После этого они намерены пойти в парламент и администрацию президента. Требовать отставки президента Жээнбекова, правительства и парламента.

Обращения к народу от экс-президента Атамбаева.



«Власти пора одуматься. Мы не такой народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана — это свободные люди, для которых честь дороже жизни». pic.twitter.com/0HBEcXmj3z — Рамиль Харисов (@RRHarisov) August 8, 2019

Какая сейчас ситуация в стране?

Согласно информации местных СМИ и социальних медиа, пленные силовики до сих пор находятся в доме Атамбаева в поселке Кой-Таш. На территории резиденции – 300-400 людей, готовых выдвигаться на митинг в Бишкеке. В Кой-Таш отключили интернет и мобильную связь.

Власть должна одуматься. Мы не тот народ, который будет жить на коленях. Мы не колхозные бараны. Граждане Кыргызстана – свободные люди, для ких черсть дороже жизни,

– заявил Атамбаев в обращении, призывая киргизов на митинг.

На 8 августа запланировали внеочередное заседание парламента Кыргызстана. Генеральная прокуратура Кыргызстана начала досудебное производство по инциденту в Кой-Таше по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве и и захвате заложников.

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К вечеру 8 августа около тысячи сторонников Атамбаева собрались в центре столицы Кыргызстана Бишкека – на площади Ала-Тоо. Митингующие, в частности, преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть проспекта Чуй и, выкрикивая лозунги с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова, двинулись в сторону офиса президента, пишет BBC .

Далее агрессивно настроенные митингующие направились на площадь, где установлен флагшток с государственным флагом. Однако там их встретили силовики и со щитами и дубинками начали разгонять толпу. Также правоохранители применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В итоге им людей удалось рассеять.

Милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека: смотрите видео

Сейчас территория возле Белого дома полностью очищена от митингующих. Кроме того, правоохранители вытесняют людей с соседних улиц с помощью светошумовых гранат. По их словам, продолжаются мероприятия по установлению и задержанию "организаторов, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Бишкеке".

Между тем, около 500 милиционеров, участвовавших в задержании экс-президента Кыргызстана в селе Кой-Таш, возвращаются в Бишкек пешком. (расстояние между населенными пунктами составляет более 22 км, а преодолеть его пешком можно за более чем 4 часа). Правда, им агрессивно настроенные жители создают препятствия и оказывают сопротивление. Поэтому, силовики в ответ применяют шумовые гранаты и другие спецсредства, сообщает "Радио Азаттык" (кыргызстанская служба "Радио Свобода" – 24 канал).



Сотни киргизских милиционеров, которые задерживали Атамбаева, отправились в Бишкек пешком

Кто такой Атамбаев и в чем его подозревают?Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана от 2011 до 2017 года. Он стал первым президентом страны, который добровольно покинул пост после полноценного первого срока.



После длительной критики в сторону нового президента Жээнбекова в конце июня 2019 года парламент Кыргызстана лишил Атамбаева статуса экс-президента и снял с него неприкосновенность.



Его подозревают в перепрофилировании земельных участков, незаконном получении участка для строительства, коррупционных действиях во время реконструкции Бишкекской ТЭЦ, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева.



Несколько человек из окружения Атамбаева уже арестовали, они являются фигурантами коррупционных дел. Сам Атамбаев отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.



Атамбаева вызвали на допрос в правоохранительные органы, но он трижды не приходил. По киргизскому законодательству, если человек не приходит на допрос более чем два раза, ее могут силой доставить в следователей. Это и пытались сделать правоохранители 7 августа.

Смотрите видео: Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана