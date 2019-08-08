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      Штурм резиденції Атамбаєва: екс-президента Киргизстану затримали

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      Алмазбек Атамбаєв затриманий – штурм резиденції Атамбаєва в Киргизії
      Алмазбек Атамбаєк – екс-президент Киргизстану / "Радіо Свобода"

      Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно: Алмазбека Атамбаєва затримали.

      У спецоперації в селі Кой-Таш у Киргизстані, де розташований будинок Атамбаєва, брали участь приблизно 2000 співробітників МВС та СОБР (спеціальний підрозділ швидкого реагування) під персональним керівництвом глави міністерства Кашкара Джунушаліев. Про це повідомив "Интерфакс".

      Детально про штурм резиденції Атамбаєва у Киргизстані: що відбувається

      8 серпня силовики протаранили ворота резиденції Атамбаєва та прорвалися досередини. За словами очевидців, поруч з маєтком було чутно стрілянину. На місце операції прибула спецтехніка МВС – водомети, таранні машини тощо.

      Прихильників Атамбаєва, яких за різними оцінками було від 200 до 400 осіб, витіснили з території особняка. 24.kg передає, що наразі Атамбаєв перебуває у автомобілі спецпризначенців, але прихильники екс-президента все ще намагаються перешкоджати його руху.

      Що відбувається у Киргизстані? 7 серпня в Киргизстані силовики намагалися затримати екс-президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції у селищі Кой-Таш. Кількасот прихильників політика чинили опір. У збройному конфлікті постраждали десятки людей. Того дня Атамбаєва відбили у спецпризначенців. Провалився і другий штурм силовиками резиденції екс-президента.

      Алмазбек Атамбаєв був президентом Киргизстану від 2011 до 2017 року. У 2019 році парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу екс-президента та зняв з нього недоторканність, адже того запідозрили у корупції та незаконному збагаченні. Атамбаєв тричі не приходив на допит за викликом МВС. За киргизьким законодавством це дало право силовикам примусом доправити екс-президента до слідчих.

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      Теги: Киргизстан Штурм резиденції Атамбаєва Протести
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