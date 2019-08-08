Штурм резиденции Атамбаева: экс-президента Кыргызстана задержали

Третий штурм имения экс-президента Кыргызстана завершился для силовиков успешно: Алмазбека Атамбаева задержали.

В спецоперации в селе Кой-Таш в Кыргызстане, где расположен дом Атамбаева, принимали участие примерно 2000 сотрудников МВД и СОБР (специальное подразделение быстрого реагирования) под персональным руководством главы министерства Кашкара Джунушалиева. Об этом сообщил "Интерфакс".

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8 августа силовики протаранили ворота резиденции Атамбаева и прорвались внутрь. По словам очевидцев, рядом с имением была слышна стрельба. На место операции прибыла спецтехника МВД – вводометы, таранные машины и тому подобное.

Сторонников Атамбаева, которых по разным оценкам было от 200 до 400 человек, вытеснили с территории особняка. 24.kg передает, что сейчас Атамбаев находится в автомобиле спецназовцев, но сторонники экс-президента все еще пытаются препятствовать его движению.

Подробно о штурме резиденции Атамбаева в Кыргызстане: что происходит

Что происходит в Кыргызстане?

7 августа в Кыргызстане силовики пытались задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш. Несколько сотен сторонников политика сопротивлялись. В вооруженном конфликте пострадали десятки людей. В тот день Атамбаева отбили у спецназовцев. Провалился и второй штурм силовиками резиденции экс-президента.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана от 2011 до 2017 года. В 2019 году парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента и снял с него неприкосновенность, потому что его заподозрили в коррупции и незаконном обогащении. Атамбаев трижды не являлся на допрос по вызову МВД. По киргизскому законодательству это дало право силовикам принудительно доставить экс-президента к следователям.