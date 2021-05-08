В Альпах сошла мощная лавина: среди туристов есть погибшие
Во французских Альпах сошла снежная лавина. В результате погибли четверо туристов, еще несколько человек ищут.
Источник:BFMTV
Инцидент произошел на территории коммуны Валуар. Префект департамента Паскаль Боло рассказал, что погибшие туристы относятся к двум группам.
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Что известно о погибших туристах
К первой группе относились два человека, ко второй – трое, все родом из французского Гренобля. Из обеих групп выжил лишь один человек.
Самому младшему погибшему туристу было 42 года, самому старшему – 76.
Спасательная операция продолжается
К спасательной операции привлекли сотрудников высокогорной жандармерии, 2 вертолета и 2 собаки. Кроме того, неподалеку сошла еще одна лавина. Вероятно, она накрыла трех человек. Поиски продолжаются.
Экстренные службы предупреждали об особо высоком риске лавинной опасности. Дело в том, что в Альпах повысилась температура воздуха после обильных снегопадов.
Что известно о подобных инцидентах: последние новости
- В январе 2021 года на курорте в Швейцарии сошла лавина. Под снежными завалами оказались 10 лыжников, а один человек погиб.
- В США группа туристов на снегоходах 6 февраля попала под лавину. Непогода застала их во время поездки в горы Уинта в американском штате Юта.
- В Карпатах в урочище "Сухар" 11 марта тоже сошла снежная лавина. К счастью, жертв не было, но туристов предупреждали об опасности в горах.
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