Во французских Альпах сошла снежная лавина. В результате погибли четверо туристов, еще несколько человек ищут.

Инцидент произошел на территории коммуны Валуар. Префект департамента Паскаль Боло рассказал, что погибшие туристы относятся к двум группам.

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Что известно о погибших туристах

К первой группе относились два человека, ко второй – трое, все родом из французского Гренобля. Из обеих групп выжил лишь один человек.

Самому младшему погибшему туристу было 42 года, самому старшему – 76.

Спасательная операция продолжается

К спасательной операции привлекли сотрудников высокогорной жандармерии, 2 вертолета и 2 собаки. Кроме того, неподалеку сошла еще одна лавина. Вероятно, она накрыла трех человек. Поиски продолжаются.

Экстренные службы предупреждали об особо высоком риске лавинной опасности. Дело в том, что в Альпах повысилась температура воздуха после обильных снегопадов.

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