В Альпах зійшла потужна лавина: серед туристів є загиблі
У французьких Альпах зійшла снігова лавина. У результаті загинули четверо туристів, ще кількох людей шукають.
Джерело:BFMTV
Інцидент трапився на території комуни Валуар. Префект департаменту Паскаль Боло розповів, що загиблі туристи належать до двох груп.
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Що відомо про загиблих туристів
До першої групи належали двоє людей, до другої – троє, усі родом з французького Гренобля. З обох груп вижила лише одна людина.
Наймолодшому загиблому туристу було 42 роки, найстаршому – 76.
Рятувальна операція триває
До рятувальної операції залучили співробітників високогірної жандармерії, 2 гелікоптери та 2 собаки. Крім того, неподалік зійшла ще одна лавина. Ймовірно, вона накрила трьох людей. Пошуки тривають.
Екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки. Річ у тім, що в Альпах підвищилась температура повітря після рясних снігопадів.
Що відомо про схожі інциденти: останні новини
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