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      Альтернатива Airbnb: что известно о неприбыльной организации Fairbnb

      20 Читати новину українською
      Fairbnb как альтернатива Airbnb
      Fairbnb как альтернатива Airbnb / travelandtourworld.com

      В качестве альтернативы для популярного сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb разработали платформу с похожим названием Fairbnb.

      Fairbnb позиционирует себя как неприбыльная организация – в переводе с английского "fair" – справедливо.

      Читайте также: Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы

      Чем Fairbnb будет отличаться от Airbnb?

      По определению разработчиков сервиса Airbnb способствует не развитию жилых пространств городов, а их "зачистке".

      Зато Fairbnb планирует отдавать часть средств от сдачи в аренду помещений на развитие городских общин, информирует "Хмарочос".

      В частности, половина комиссии за бронирование жилья на Fairbnb будет направлена ​​на реализацию проектов в городе, где расположено жилье.

      Владелец помещения, которое будет сдавать в аренду, сможет самостоятельно выбирать проект, на который будут направлены деньги.

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      Часть средств планируют отдавать на развитие общины, где расположено жилье

      Команда Fairbnb оставляет за собой право самостоятельно выбирать проекты для финансирования. Ими могут быть общественные пространства или социальное жилье.

      Зарегистрировать свое жилье на сервисе готовы уже более 700 владельцев в городах Италии, Испании, Нидерландов.

      Размер комиссии за пользование сервисом такой же как на Airbnb – 15%.

      Узнайте, как выглядит и за сколько можно снять известный знаменитый "голубой дом" Моне, который доступен для аренды на Airbnb.

       

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      Теги: Аренда недвижимости Путешествия Рынок недвижимости Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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