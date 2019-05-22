Альтернатива Airbnb: що відомо про неприбуткову організацію Fairbnb

Як альтернативу для популярного сервісу короткострокової оренди житла Airbnb розробили платформу зі схожою назвою Fairbnb.

Fairbnb позиціонує себе як неприбуткова організація – у перекладі з англійської "fair" – справедливо.

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Чим Fairbnb буде відрізнятись від Airbnb?

За визначенням розробників сервісу Airbnb сприяє не розвитку житлових просторів міст, а їхньому "зачищенню".

Натомість Fairbnb планує віддавати частину коштів від здачі в оренду помешкань на розвиток міських громад, інформує "Хмарочос".

Зокрема, половина комісії за бронювання житла на Fairbnb буде скерована на реалізацію проектів у місті, де розташоване житло.

Власник помешкання, яке здаватиме під оренду, зможе самостійно обирати проект, на який будуть спрямовані гроші.



Частину коштів планують віддавати на розвиток громади, де розташоване житло

Команда Fairbnb залишає за собою право самостійно обирати проекти для фінансування. Ними можуть бути громадські простори чи соціальне житло.

Зареєструвати своє житло на сервісі готові уже понад 700 власників у містах Італії, Іспанії, Нідерландів.

Розмір комісії за користування сервісом такий же як в Airbnb – 15%.

Дізнайтесь, як виглядає і за скільки можна винайняти відомий знаменитий "блакитний будинок" Моне, який доступний для оренди на Airbnb.

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