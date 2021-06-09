Кроме ОТТО, подвеску выставили на продажу и на "Амазоне". Стоимость украшения от 249 до 295 евро.

Кстати Сервис Hotline опубликовал карту Украины без Крыма: фото

Компания продает и золотые карты других государств. Например, Румынии, Польши, Швейцарии, Австралии. Однако в отличие от Украины, очертания этих государств – полные.

Пока в компании не объяснили, почему забыли об оккупированном Крыме.

Обратите внимание! ОТТО – это немецкий торговый концерн. Он является одним из крупнейших в Европе. Его основали еще в 1949 году.

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