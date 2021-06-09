Крім ОТТО, підвіску виставили на продаж й на "Амазоні". Вартість прикраси від 249 до 295 євро.

До речі Сервіс Hotline опублікував карту України без Криму: фото

Компанія продає й золоті карти інших держав. Наприклад, Румунії, Польщі, Швейцарії, Австралії. Однак на відмінну від України, обриси цих держав – повні.

Наразі у компанії не пояснили, чому забули про окупований Крим.

Зверніть увагу! ОТТО – це німецький торговий концерн. Він є одним з найбільших у Європі. Його заснували ще у 1949 році.

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