Украинский онлайн-сервис Hotline опубликовал карту Украины без временно оккупированного полуострова. Впоследствии компания извинялись и заявила, что Крым – это Украина.

Внимание общества к провокационной публикации Hotline привлек пользователь твиттера Назар Токар. Он призвал население не пользоваться сервисом и не сотрудничать с ним.

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Предлагаю показать им, что плохой пиар существует – ни при каких условиях не пользоваться этим сервисом. У меня все,

– написал Токар.

Стильний молодіжний @hotlineua виклав карту України без Криму. Жодної реакції на помилку немає. Якщо так, пропоную показати їм, що поганий піар існує — за жодних умов не користуватися цим сервісом та не співпрацювати з ними. У мене все. pic.twitter.com/llD5nlK2I3 — Nazar Tokar (@dedushkaa) May 12, 2021

Реакция Hotline

Впоследствии компания в своем инстаграме объяснила ситуацию. В заметке извинились за "досадную недопустимую ошибку". Там отметили, что инцидент произошел во время подготовки рекламных материалов. Мол, они не заметили ошибку партнеров, готовили материал, и допустили ее к публикации.

Позиция Hotline.ua всегда была, есть и будет однозначной: Крым – это Украина. Мы – украинская компания, и гордимся этим,

– заявила компания.

Кроме того, в заметке с извинениями Hotline опубликовал уже полноценную карту Украины с надписью "Крым – это Украина".

Обратите внимание! Hotline – это сервис для выбора товаров и сравнения цен. Его запустили в 2016 году.