Сервис Hotline опубликовал карту Украины без Крыма: фото
Украинский онлайн-сервис Hotline опубликовал карту Украины без временно оккупированного полуострова. Впоследствии компания извинялись и заявила, что Крым – это Украина.
Источник:твиттер Назара Токара
Внимание общества к провокационной публикации Hotline привлек пользователь твиттера Назар Токар. Он призвал население не пользоваться сервисом и не сотрудничать с ним.
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Предлагаю показать им, что плохой пиар существует – ни при каких условиях не пользоваться этим сервисом. У меня все,
– написал Токар.
Реакция Hotline
Впоследствии компания в своем инстаграме объяснила ситуацию. В заметке извинились за "досадную недопустимую ошибку". Там отметили, что инцидент произошел во время подготовки рекламных материалов. Мол, они не заметили ошибку партнеров, готовили материал, и допустили ее к публикации.
Позиция Hotline.ua всегда была, есть и будет однозначной: Крым – это Украина. Мы – украинская компания, и гордимся этим,
– заявила компания.
Кроме того, в заметке с извинениями Hotline опубликовал уже полноценную карту Украины с надписью "Крым – это Украина".
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