Теперь россияне ничего не смогут заказать на сайте Amazon. Также компания прекратила доступ к своему сервису потокового видео Prime Video.

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Кроме того, россиянам не будут продавать игру New World. Такое решение компания одобрила из-за жестокой и циничной войны, которую Кремль начал в Украине.

Заметим, что мировые компании и бренды массово отказываются работать в России. Так, на территории государства-агрессора уже закрыли рестораны McDonald's, KFC и другие, закрыли магазины известных брендов и даже запретили соцсети титок.

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