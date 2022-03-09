Тепер росіяни нічого не зможуть замовити на сайті Amazon. Також компанія припинила доступ до свого сервісу потокового відео – Prime Video.

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Крім того, росіянам не продаватимуть гру New World. Таке рішення компанія схвалила через жорстоку та цинічну війну, яку Кремль розпочав в Україні.

Зауважимо, світові компанії та бренди масово відмовляються працювати у Росії. Так, на території держави-агресорки вже закрили ресторани McDonald's, KFC та інші, зачинили магазини відомих брендів та навіть заборонили соцмережу тікток.

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