Америка запрещает импорт нефти из России – вечернее обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский вечером 8 марта в очередной раз обратился к украинцам. Он отметил, что США запрещают импорт нефтепродуктов из России, то есть нефти, газа и угля.

Американцам запретили какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. Зеленский лично поблагодарил Байдена за это решение, передает 24 канал.

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Ослабление государства-террориста

Президент отметил, что это максимально мощный сигнал всему миру.

Он очень прост: каждый цент, уплаченный России, она превращает в шары и снаряды, летящие в другие суверенные государства. Или Россия будет уважать международное право и не будет вести войны, или у нее не будет денег, чтобы войны начинать,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что это не только о деньгах, но и о свободе и будущем. Запрет на импорт нефти в США ослабит государство-террориста экономически, политически и идеологически.

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Смотрите обращение Зеленского: