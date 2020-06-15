В России Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам заключения. Американца признали виновным в "шпионаже".

Суд Москвы принял решение заключить американца Уилана на 16 лет, сообщает "Радио Свобода".

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Его осудили за "шпионаж". В последнем слове Уилан заявил, что не признает своей вины. Он и его защитники настаивали на оправдательном приговоре.

Зато на судебном заседании 25 мая обвинение просило для американца 18 лет колонии строгого режима. Это почти максимальный срок в соответствии с законодательством РФ (возможно наказание до 20 лет лишения свободы).

Что известно о слушании по делу Уилана

Они начались еще 20 апреля 2020 года.

По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, свидетели защиты (примерно 10 человек) в суде заявили, что американец никого не вербовал, а также не собирал секретную информацию .

(примерно 10 человек) в суде заявили, что . Кроме того, защита предоставила доказательства того, что "в деле есть признаки провокации преступления со стороны одного человека, от которого шла инициатива".

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