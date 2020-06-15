У Росії Московський міський суд засудив громадянина США Пола Вілана до 16 років ув’язнення. Американця визнали винним у "шпигунстві".

Суд Москви прийняв рішення ув’язнити американця Вілана на 16 років, повідомляє "Радіо Свобода".

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Його засудили за "шпигунство". В останньому слові Вілан заявив, що не визнає своєї вини. Він та його захисники наполягали на виправдувальному вироку.

Натомість на судовому засіданні 25 травня звинувачення просило для американця 18 років колонії суворого режиму. Це майже максимальний термін відповідно до законодавства РФ (можливе покарання до 20 років позбавлення волі).

Що відомо про слухання у справі Вілана

Вони почалися ще 20 квітня 2020 року.

За словами його адвоката Володимира Жеребенкова, свідки захисту (приблизно 10 людей) в суді заявили, що американець нікого не вербував, а також не збирав секретну інформацію.

(приблизно 10 людей) в суді заявили, що Крім того, захист надав суду докази того, що "у справі є ознаки провокації злочину зі сторони однієї людини, від якої йшла ініціатива".

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