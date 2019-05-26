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      Затримання "американського шпигуна" в РФ: бранець заявив про залякування

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      Пол Вілан у московському суді
      Пол Вілан у московському суді / Getty images

      Американець Пол Вілан, якого наприкінці 2018 року затримали у Росії за звинуваченням у шпигунстві, скаржиться на погрози з боку слідчих. Також він звинувачує російську сторону у нелюдських умовах утримання.

      Що відомо про Пола Вілана і його затримання?

      Наприкінці грудня 2018 року Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Вілана. Його підозрюють у шпигунстві. Російські посадовці не повідомляли ніяких подробиць щодо "шпигунської діяльності" чоловіка, крім того, що його затримали в момент вручення флешки з таємним списком російських агентів.

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      Брат-близнюк затриманого Девід Вілан каже, що 48-річний Пол прилетів у Москву 22 грудня на весілля. Він сказав, що невинуватість брата не викликає сумнівів у родини, й близькі сподіваюся, що йому забезпечать дотримання всіх прав.

      Крім того, Корпус морської піхоти США опублікував додаткові дані про Вілана. Згідно із записами, Вілан вступив на службу в морську піхоту в 1994 році й дослужився до звання старшого сержанта у 2004 році. Він був адміністративним керівником і був залучений у війні проти Іраку протягом декількох місяців у 2004 і 2006 роках.

      Спеціальним військовим судом в січні 2008 року він був засуджений за крадіжку, а в грудні 2008 року його звільнили за погану поведінку у званні рядового.

      Справу в Росії Вілан називає помстою РФ для США за запроваджені санкції, а свій арешт – політичним викраденням.

      Заява про погрози

      Про те, що російський слідчий йому погрожує Вілан розповів під час судового засідання у його справі 24 травня, передає "Голос Америки".

      "Мені погрожували. Погрожували моїй особистій безпеці. Проти мене постійно здійснюються порушення та залякування", – сказав він.

      Вілан також поскаржився, що не мав доступу до душу два тижні, а також досі не має доступу до лікаря та стоматолога. Окрім того, він не може отримати книги та листи, які йому надіслали декілька місяців тому.

      Лефортовський суд, у якому відбулося слухання справи продовжив арешт американцю до 29 серпня. Якщо Вілана все ж визнають винним у Росії, йому загрожує до 20 років за ґратами.

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      Теги: Новини політики Затримання Пола Вілана у Росії Новини Росії Новини США
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