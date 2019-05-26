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      Задержание "американского шпиона" в РФ: пленник заявил о запугивании

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      Пол Уилан в московском суде
      Пол Уилан в московском суде / Getty images

      Американец Пол Уилан, которого в конце 2018 года задержали в России по обвинению в шпионаже, жалуется на угрозы со стороны следователей. Также он обвиняет российскую сторону в нечеловеческих условиях содержания.

      Что известно о Поле Уилане и его задержании?

      В конце декабря 2018 года  Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже. Российские чиновники не сообщали никаких подробностей относительно "шпионской деятельности" человека, кроме того, что его задержали в момент вручения флешки с тайным списком российских агентов.

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      Брат-близнец задержанного Дэвид Уилан говорит, что 48-летний Пол прилетел в Москву 22 декабря на свадьбу. Он сказал, что невиновность брата не вызывает сомнений у семьи, и близкие надеюсь, что ему обеспечат соблюдение всех прав.

      Кроме того, Корпус морской пехоты США опубликовал дополнительные данные о Уилане. Согласно записям, Уилан поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и дослужился до звания старшего сержанта в 2004 году. Он был административным руководителем и был вовлечен в войне против Ирака в течение нескольких месяцев в 2004 и 2006 годах.

      Специальным военным судом в январе 2008 года он был осужден за кражу, а в декабре 2008 года его уволили за плохое поведение в звании рядового.

      Дело в России Уилан называет местью РФ для США за введенные санкции, а свой арест – политическим похищением.

      Заявление об угрозах

      О том, что российский следователь ему угрожает Уилан рассказал во время судебного заседания по его делу 24 мая, передает "Голос Америки".

      "Мне угрожали. Угрожали моей личной безопасности. Против меня постоянно осуществляются нарушения и запугивания", – сказал он.

      Уилан также пожаловался, что не имел доступа к душу две недели, а также до сих пор не имеет доступа к врачу и стоматологу. Кроме того, он не может получить книги и письма, которые ему прислали несколько месяцев назад.

      Лефортовский суд, в котором состоялось слушание дела продлил арест американцу до 29 августа. Если Уилана все же признают виновным в России, ему грозит до 20 лет за решеткой.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Задержание Пола Уилана в России Новости США Новости России
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