В Москве задержали предполагаемого шпиона США – ФСБ

Российская Федеральная служба безопасности заявила о задержании в Москве гражданина США Пола Уилана. Его подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Известно, что Уилана задержали 28 декабря. По версии ФСБ, он "проводил шпионскую акцию".

Кроме того, против гражданина США возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Американцу грозит от 10 до 12 лет заключения.

Напомним, что 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутина в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России.

Что известно о шпионке Кремля Марии Бутиной?

15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".



В материалах дела говорится, что Бутина провела в США несколько лет, налаживая отношения с влиятельными консерваторами и Национальной стрелковой ассоциацией (NRA). Об аресте россиянки стало известно через несколько часов после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.