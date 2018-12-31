У Москві затримали ймовірного шпигуна США, – ФСБ

Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання у Москві громадянина США Пола Уілана. Його підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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Відомо, що Уілана затримали 28 грудня. За версією ФСБ, він "проводив шпигунську акцію".

Крім того, проти громадянина США порушили кримінальну справу за статтею про шпигунство. Американцю загрожує від 10 до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що 15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії.

Що відомо про шпигунку Кремля Марію Бутіну?15 липня у Вашингтоні затримали 29-річну громадянку Росії Марію Бутіну у зв'язку з незаконною шпигунською діяльністю на користь Росії. Її звинуватили у спробах "розвивати зв'язки в США і проникати в організації, що мають вплив на американську політику з метою просувати інтереси Російської Федерації".



У матеріалах справи йдеться, що Бутіна провела у США кілька років, налагоджуючи стосунки з впливовими консерваторами і Національною стрілецькою асоціацією (NRA). Про арешт росіянки стало відомо через кілька годин після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі.