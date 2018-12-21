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      Росія видворила шведського дипломата, бо Стокгольм не пустив у свою країну російських шпигунів

      257 Читать новость на русском
      Дипломатичний скандал
      Дипломатичний скандал / 24 канал

      Росія вислала з країни аташе з питань культури посольства Швеції Калле Кніівілє у відповідь на відмову Стокгольма видати візи двом російським дипломатам, підозрюваним у розвідувальній діяльності.

      Про це повідомило шведське видання Expressen. Також "Європейська правда" свідчить, що інформацію про випровадження Кніівіля підтвердила його дружина.

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      Прямою причиною видворення дипломата, на думку шведських журналістів, була відмова Стокгольма видати дипломатичні візи двом особам, які в минулому працювали у розвідці.

      Міністерству закордонних справ надали неправдиві відомості при подачі заявки на дипломатичні візи. Росія відповіла тим, що попросила дипломата посольства Швеції у Москві залишити Росію. Ми шкодуємо через цей російський крок, 
      – повідомив керівник прес-служби МЗС Швеції Патрік Нільссон

      Департамент інформації та друку міністерства закордонних справ РФ, як пише Meduza, відмовився коментувати ситуацію.

      До слова, перед роботою у посольстві Калле Кніівілє був журналістом і написав чотири книги про Росію, як-от "Народ Путіна" про прихильників російського президента і "Крим наш – повернення імперії" про анексію українського півострова.

      Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що у Литві за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали кількох осіб, у тому числі колишнього голову "Соціалістичного народного фронту" Альгірдаса Палецкіса.

      грудневі скандали з російськими шпигунами
      Теги: Новини Росії Швеція Скандал
      Джерело: 24 Канал
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