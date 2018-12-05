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      Словаччина видворила російського дипломата через підозру у шпигунстві

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      Словаччина видворила російського дипломата через підозру у шпигунстві
      Словаччина видворила російського дипломата через підозру у шпигунстві / Ілюстративне фото

      Словаччина вислала російського дипломата, якого в цій країні запідозрили у шпигунській діяльності.

      Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє "Медуза".

      Російського дипломата оголосили персоною нон-грата 22 листопада, після чого протягом 48 годин він покинув Словаччину.

      Читайте також: Хакери атакували МЗС Словаччини: підозрюють Росію

      У Посольстві Росії у Словаччині заявили, що не коментуватимуть цю подію.

      Зазначимо, що Словаччина була однією з небагатьох країн Європи, які у березні 2018 року не приєдналися до масштабної висилки російських дипломатів через підозри у причетності Росії до отруєння у британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

      Теги: Новини політики Словаччина Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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