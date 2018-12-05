Словакия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже
Словакия выслала российского дипломата, которого в этой стране заподозрили в шпионской деятельности.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, сообщает "Медуза".
Российского дипломата объявили персоной нон-грата 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул Словакию.
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В Посольстве России в Словакии заявили, что не будут комментировать это событие.
Отметим, что Словакия была одной из немногих стран Европы, которые в марте 2018 года не присоединились к масштабной высылке российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.
Источник: 24 Канал
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