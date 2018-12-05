Словакия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже

Словакия выслала российского дипломата, которого в этой стране заподозрили в шпионской деятельности.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, сообщает "Медуза".

Российского дипломата объявили персоной нон-грата 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул Словакию.

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В Посольстве России в Словакии заявили, что не будут комментировать это событие.

Отметим, что Словакия была одной из немногих стран Европы, которые в марте 2018 года не присоединились к масштабной высылке российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.