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      Словакия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже

      27 Читати новину українською
      Словакия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже
      Словакия выдворила российского дипломата по подозрению в шпионаже / Иллюстративное фото

      Словакия выслала российского дипломата, которого в этой стране заподозрили в шпионской деятельности.

      Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, сообщает "Медуза".

      Российского дипломата объявили персоной нон-грата 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул Словакию.

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      В Посольстве России в Словакии заявили, что не будут комментировать это событие.

      Отметим, что Словакия была одной из немногих стран Европы, которые в марте 2018 года не присоединились к масштабной высылке российских дипломатов из-за подозрений в причастности России к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

      Теги: Новости политики Новости России Словакия
      Источник: 24 Канал
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