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      У Швеції двоє іноземців намагалися пробратися на військову базу

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      У Швеції затримали двох іноземців, які намагалися пробратися на військову базу
      У Швеції затримали двох іноземців, які намагалися пробратися на військову базу / Фото з відкритих джерел

      У Швеції на військовій базі Мюско затримали двох іноземців, які без дозволу проникли на територію. База Мюско розташована на півдні від Стокгольма, вона кваліфікується як захисний об’єкт.

      Про це повідомляє Expressen.

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      Інцидент стався в ніч на 2 грудня близько першої ночі. Відомо, що іноземці спочатку не виконували наказів охорони. Внаслідок цього охоронці зробили кілька попереджувальних пострілів.

      Людей виявила охорона на території бази і затримала відповідно до Акту про захист,
      – повідомили у збройних силах Швеції.

      Затримані вже у поліції, однак шведські військові поки не уточнили їхнє громадянство.

      До слова, міністерство оборони Великобританії запідозрило журналістів Російської Федерації в шпигунстві після того, як вони намагалися проникнути на одну з військових баз країни. Британське відомство розіслало попередження усім військовим об'єктам.

      Теги: Поліція Кримінальні новини Швеція
      Джерело: 24 Канал
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