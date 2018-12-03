У Швеції двоє іноземців намагалися пробратися на військову базу

У Швеції на військовій базі Мюско затримали двох іноземців, які без дозволу проникли на територію. База Мюско розташована на півдні від Стокгольма, вона кваліфікується як захисний об’єкт.

Про це повідомляє Expressen.

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Інцидент стався в ніч на 2 грудня близько першої ночі. Відомо, що іноземці спочатку не виконували наказів охорони. Внаслідок цього охоронці зробили кілька попереджувальних пострілів.

Людей виявила охорона на території бази і затримала відповідно до Акту про захист,

– повідомили у збройних силах Швеції.

Затримані вже у поліції, однак шведські військові поки не уточнили їхнє громадянство.

До слова, міністерство оборони Великобританії запідозрило журналістів Російської Федерації в шпигунстві після того, як вони намагалися проникнути на одну з військових баз країни. Британське відомство розіслало попередження усім військовим об'єктам.