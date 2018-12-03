В Швеции двое иностранцев пытались пробраться на военную базу

В Швеции на военной базе Мюско задержали двух иностранцев, которые без разрешения проникли на территорию. База Мюско расположена на юге от Стокгольма, она квалифицируется как защитный объект.

Об этом сообщает Expressen.

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Инцидент произошел в ночь на 2 декабря около часа ночи. Известно, что иностранцы сначала не выполняли приказов охраны. Вследствие этого охранники сделали несколько предупредительных выстрелов.

Людей обнаружила охрана на территории базы и задержала согласно Акту о защите,

– сообщили в вооруженных силах Швеции.

Задержанные уже в полиции, однако шведские военные пока не уточнили их гражданство.

К слову, министерство обороны Великобритании заподозрило журналистов Российской Федерации в шпионаже после того, как они пытались проникнуть на одну из военных баз страны. Британское ведомство разослало предупреждение всем военным объектам.