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      В Швеции двое иностранцев пытались пробраться на военную базу

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      В Швеции задержали двух иностранцев, которые пытались пробраться на военную базу
      В Швеции задержали двух иностранцев, которые пытались пробраться на военную базу / Фото из открытых источников

      В Швеции на военной базе Мюско задержали двух иностранцев, которые без разрешения проникли на территорию. База Мюско расположена на юге от Стокгольма, она квалифицируется как защитный объект.

      Об этом сообщает Expressen.

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      Инцидент произошел в ночь на 2 декабря около часа ночи. Известно, что иностранцы сначала не выполняли приказов охраны. Вследствие этого охранники сделали несколько предупредительных выстрелов.

      Людей обнаружила охрана на территории базы и задержала согласно Акту о защите,
      – сообщили в вооруженных силах Швеции.

      Задержанные уже в полиции, однако шведские военные пока не уточнили их гражданство.

      К слову, министерство обороны Великобритании заподозрило журналистов Российской Федерации в шпионаже после того, как они пытались проникнуть на одну из военных баз страны. Британское ведомство разослало предупреждение всем военным объектам.

      Теги: Криминальные новости Полиция Швеция
      Источник: 24 Канал
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