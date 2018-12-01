В Австрии во второй раз арестовали предполагаемого российского шпиона
В Австрии второй раз взяли под стражу вероятного шпиона. Экс-полковника подозревают в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления России.
Об этом сообщает Associated Press.
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Ранее 24 канал сообщал, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 90-х годов. Впоследствии суд Зальцбурга отклонил ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника, который более 20 лет шпионил в пользу Главного разведывательного управления России.
Прокуратура сразу направила апелляцию на это решение в суд Линца и он удовлетворил это требование. Сейчас в прокуратуре Города заявили, что 70-летнего австрийца уже взяли под стражу на время проведения расследования.
Напомним, что Вена и Москва обменялись по этому поводу резкими заявлениями. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль, в связи с этим, отменила запланированную поездку в Москву. Она также заявила, что российско-австрийские отношения могут ухудшиться.
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