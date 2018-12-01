В Австрії вдруге арештували ймовірного російського шпигуна

В Австрії вдруге взяли під варту ймовірного шпигуна. Екс-полковника підозрюють у шпигунстві на користь Головного розвідувального управління Росії.

Про це повідомляє Associated Press.

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Раніше 24 канал повідомляв, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років. Згодом суд Зальцбурга відхилив клопотання прокуратури про арешт австрійського полковника, який понад 20 років шпигував на користь Головного розвідувального управління Росії.

Прокуратура одразу скерувала апеляцію на це рішення до суду Лінца і він задовольнив цю вимогу. Наразі у прокуратурі Зальцбурга заявили, що 70-річного австрійця вже взяли під варту на час проведення розслідування.

Нагадаємо, що Відень і Москва обмінялися з цього приводу різкими заявами. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, у зв’язку з цим, скасувала заплановану поїздку до Москви. Вона також заявила, що російсько-австрійські відносини можуть погіршитися.