У Великобританії повідомляють про нові атаки російських шпигунів

У Великобританії російські шпигуни запустили нову хвилю потенційно смертоносних шпигунських місій.

Про це повідмляє видання The Mirror з посиланням на таємну доповідь спецслужб.

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Секретний документ закликає військових та розвідників бути на сторожі у зв’язку з діяльністю шпигунів Кремля.

Військова розвідка MI5 та поліцейська розвідка вважають, що російські дипломати, які не були видворені з Британії після отруєння Скрипалів, були мобілізовані для проведення нових розвідувальних місій.

Також служби безпеки та військових просять фіксувати рух усіх російських дипломатичних автомобілів у Британії. У документі наведені реєстраційні номери підозрюваних російських автомобілів.

Ми знаємо, що співробітники російської розвідки подорожують по всій Великій Британії, і що деякі дії цих офіцерів пов'язані з розвідкою. Служби розвідки Російської Федерації оцінюються як такі, що становлять серйозну шпигунську загрозу для Великої Британії,

– йдеться у доповіді.

Нагадаємо, глава Секретної розвідувальної служби Великої Британії МІ-6 Алекс Янгер вважає, що Росія недооцінює здатність Британії відповісти на події в Солсбері. Британія буде готова дати ворогу відсіч у разі загрози. Раніше у Британії розгорівся новий скандал із журналістами. РФ. Так, міністерство оборони Великобританії запідозрило працівників російського "Першого каналу" Тимура Сіразієва і оператора Дмитра Волкова у шпигунстві після того, як ті намагалися проникнути на одну з військових баз країни.



У посольстві Росії у Великобританії не забарилися із відповіддю – там обурюються з приводу публікації британськими ЗМІ особистих даних представників російського телеканалу, а усі звинувачення називають "безпідставними".