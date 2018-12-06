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      Великобританія припинить видачу віз, якими часто користувалися російські підприємці

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      У Великобританії перестануть видавати інвестиційні візи Tier-1
      У Великобританії перестануть видавати інвестиційні візи Tier-1 / Фото з відкритих джерел

      Влада Великобританії з півночі 7 грудня припинить видачу інвестиційних віз першого рівня (Tier-1), якими активно користувалися російські підприємці для отримання дозволу на проживання в країні.

      Про це повідомило видання Bloomberg.

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      МВС Великобританії пояснює це реформою, спрямованою на боротьбу з відмиванням доходів та організованою злочинністю.

      Зазначається, що вже подані заяви на отримання інвестиційних віз будуть розглянуті в штатному порядку, прийом нових заявок припиняється до подальших розпоряджень, які очікуються у 2019 році. На сайті британського уряду зазначено, що видача віз за програмою "Tier-1" вже не доступна.

      Ми не потерпимо у себе людей, які грають не за правилами. Розробляються Лондоном нові правила які гарантуватимуть, що тільки справжні інвестори, готові підтримувати британський бізнес, зможуть скористатися перевагами британської імміграційної системи, 
      – наголосив у заяві міністр імміграції Великої Британії Керолайн Ноукса.

      Перегляд системи видачі інвестиційних віз був запущений британським урядом у березні 2018 року, після інциденту в Солсбері з отруєнням нервово-паралітичною речовиною "Новачок" екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

      Йдеться про спрощену програму отримання постійного дозволу на проживання у Великобританії через п'ять, три чи два роки в обмін на інвестиції в економіку держави у розмірі 2,5 або 10 мільйонів фунтів відповідно. За даними МВС Великобританії, за останні 10 років цією програмою скористалися понад 3 тисячі осіб, 60 відсотків яких були громадянами Росії та Китаю. Причому у 2014 році, після загострення конфлікту на сході України та окупації Росією Криму, попит на британські інвестиційні візи серед росіян виріс майже на 70 відсотків.

      Теги: Великобританія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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