Великобритания прекратит выдачу виз, которыми часто пользовались российские предприниматели

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря прекратят выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения разрешения на проживание в стране.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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МВД Великобритании объясняет это реформой, направленной на борьбу с отмыванием доходов и организованной преступностью.

Отмечается, что уже поданы заявления на получение инвестиционных виз будут рассмотрены в штатном порядке, прием новых заявок прекращается до дальнейших распоряжений, ожидаются в 2019 году. На сайте британского правительства указано, что выдача виз по программе "Tier-1" уже не доступна.

Мы не потерпим у себя людей, которые играют не по правилам. Разрабатываемые Лондоном новые правила гарантирующие, что только настоящие инвесторы, готовые поддерживать британский бизнес, смогут воспользоваться преимуществами британской иммиграционной системы,

– отметил в заявлении министр иммиграции Великобритании Кэролайн Ноукса.

Пересмотр системы выдачи инвестиционных виз был запущен британским правительством в марте 2018 года, после инцидента в Солсбери с отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Речь идет об упрощенной программе получения постоянного вида на жительство в Великобритании через пять, три или два года в обмен на инвестиции в экономику государства в размере 2,5 или 10 миллионов фунтов соответственно. По данным МВД Великобритании, за последние 10 лет этой программой воспользовались более 3 тысяч человек, 60 процентов которых были гражданами России и Китая. Причем в 2014 году, после обострения конфликта на востоке Украины и оккупации Россией Крыма, спрос на британские инвестиционные визы среди россиян вырос почти на 70 процентов.