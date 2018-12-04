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      Маємо намір підвести Росію до висновку: у Британії зробили застереження у бік Кремля

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      Очільник британської розвідслужби застеріг Росію, назвавши її у числі ворогів Заходу
      Очільник британської розвідслужби застеріг Росію, назвавши її у числі ворогів Заходу / Фото з вільних джерел

      Офіційний Лондон вважає, що Росія увійшла до низки ворогів, оскільки перебуває у постійному протистоянні із Заходом. Також тут попередили Кремль, аби той не недооцінював рішучість і можливості, які є у Сполученого Королівства та його союзників.

      Про це заявив керівник британської служби закордонної розвідки МІ6 Алекс Янгер, передає "Голос Америки".

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      За його словами, Росія увійшла до низки ворогів, які вважають себе у стані "постійного протистояння" із Заходом.

      "Я повинен наголосити, що хоча російська держава намагається нас дестабілізувати, ми не прагнемо дестабілізувати Росію. Ми не шукаємо загострення", – підкреслив він.

      Також Янгер наголосив, якщо у Британії побачать зміни в російській поведінці, вони відреагують позитивно.

      Водночас голова MI6 застеріг, щоб Росія "чи будь-яка інша держава з намірами підірвати наш спосіб життя, не недооцінювала нашу рішучість, або можливості, які є у нас, чи у наших союзників".

      "Російська держава застосувала хімічну зброю військового зразка на території Великої Британії. Ми маємо намір підвести російську державу до висновку, що які б вигоди вона не вбачала у таких діях, вони є не вартими ризику", – додав він, акцентуючи на ролі Росії у справі щодо отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

      Нагадаємо, наразі взаємини між Британією та Росією перебувають у вельми натягнутому стані, оскільки Королівство вважає, що саме Кремль стоїть за отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Відтак, 14 березня 2018 року прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. А згодом до неї ще приєдналися 30 країн світу та НАТО, які заявили про видворення загалом 152 російських диппредставників.

      У відповідь на це Росія заявила про дзеркальні заходи – зокрема, Кремль оголосив персонами нон грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії, а також відкликав свою згоду на відкриття Генерального консульства Великобританії у Санкт-Петербурзі та припинив роботу Британської Ради на території РФ.

      як розвиваються взаємини між британією та росією:
      Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Європа
      Джерело: 24 Канал
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