Хто "здав" Росію: з'явилися нові деталі про кремлівського шпигуна в Австрії

Інформацію про австрійського полковника, який шпигував на Росію, могла передати Відню Велика Британія. Той передавав російській військовій розвідці дані про багатьох австрійських високопоставлених військових, а також про міграційну кризу, австрійську військову авіацію та артилерійські системи.

Про це пише газета Kleine Zeitung з посиланням на співрозмовника в Міністерстві оборони Австрії.

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Так, австрійська влада заявила, що отримала дані від спецслужби "дружньої держави". Таким чином Лондон міг спробувати змінити ставлення Австрії до Москви.

До слова, у автори матеріалу наголошують, що раніше Відень відмовлявся висилати російських дипломатів через скандал з отруєнням в Англії колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, нещодавно в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 90-х років. У зв'язку з цим глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії.